Після Ердогана протокол про вступ Швеції у НАТО підписав спікер парламенту Туреччини

Про це повідомляє TRT Haber.

"Законопроєкт про затвердження протоколу про приєднання Швеції до Північноатлантичного договору був підписаний спікером парламенту Нуманом Куртулмушем і переданий до комітету у закордонних справах Великих національних зборів Туреччини", - повідомляє телеканал.

В обґрунтуванні до протоколу вказано, що Туреччина зверталася до Фінляндії та Швеції з проханням вжити конкретних кроків для вирішення її законних проблем безпеки, особливо щодо боротьби з тероризмом та зняття санкцій і обмежень на експорт продукції оборонної промисловості.

У протоколі також вказано, що Протокол про вступ Фінляндії був схвалений Туреччиною і країна вступила до НАТО 4 квітня 2023 року, тоді як Швеція зобов’язалася на найвищому рівні представити дорожню карту для виконання своїх зобов’язань, зафіксованих у Тристоронньому меморандумі.

"Враховуючи наші двосторонні відносини зі Швецією та рівень, якого ця країна досягла в плані всебічного партнерства та оперативної сумісності з НАТО, було зроблено висновок, що членство Швеції в НАТО сприятиме євроатлантичній безпеці, включаючи безпеку Туреччини", - йдеться у протоколі.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.