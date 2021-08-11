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Головна Суспільство Після невдалої спроби компанії Red Bull Софіївську площу від слідів дрифту взялись чистити волонтери

Після невдалої спроби компанії Red Bull Софіївську площу від слідів дрифту взялись чистити волонтери

11 серпня, 2021 середа
13:53
Суспільство

Активісти ініціативи "Києве, мий!" 11 серпня прийшли з прибиральною технікою на Софіївську площу, щоб змити вісімку, накреслену гумою спорткарів з бруківки перед собором

Про це розповів засновник ініціативи "Києве, мий!" Єлісей Ходоловський у Facebook.

Він поділився відео, як волотер під тиском відмивають водою та виючими засобами гуму з бруківки.

Зазначимо, вночі блогер розповів, що бруківка залишилась брудною вночі.

Генеральний директор національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська вважає, що бруд із площі відмиватимуть щонайменше тридні.

"До нас ніяких запитів не надходило. Я думаю, що навіть лист, яким апелює КМДА, був зроблений швидкоруч, заднім числом, коли вже все відбулося. У КМДА компанії відмовили у проведенні заходу, а відмовити компанії могли лише на основі нашого листа. А до нас ніхто не звертався, крім того, з 1 січня 2021 року я особисто передивилася усю пошту – і близько такої інформації там не було", – додала Куковальська в коментарі "Громадському Радіо".
 

  • Нагадаємо, у столиці на Софійській площі 10 серпня кілька автомобілів влаштували дрифт
  • Поліція відкрила кримінальне провадження.
  • Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Національну поліцію і Київську міську державну адміністрацію ретельно розслідувати ситуацію із створенням ролика з дрифтом на Софійській площі.
  • В прокуратурі заявили, що у рамках розслідування  вилучили автівки, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві
  • Співачка Alyona Alyona прокоментувала участь у дріфті
  • В компанії Red Bull принесли вибачення за те, що без дозволу зняли відео на одній з центральних площ міста, не встановивши загородження та не почистивши бруківку від слідів шин після дійства. Там наголосили, що приберуть площу.
  • Станом на 3:49 ранку 11 серпня сліди на бруківці Софіївської площі відмивали комунальники: вони кажуть - команді Red Bull не вдалось відчистити гуму

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волонтери
Київ
Red Bull
Софіївська площа
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