Після невдалої спроби компанії Red Bull Софіївську площу від слідів дрифту взялись чистити волонтери
Активісти ініціативи "Києве, мий!" 11 серпня прийшли з прибиральною технікою на Софіївську площу, щоб змити вісімку, накреслену гумою спорткарів з бруківки перед собором
Про це розповів засновник ініціативи "Києве, мий!" Єлісей Ходоловський у Facebook.
Він поділився відео, як волотер під тиском відмивають водою та виючими засобами гуму з бруківки.
Зазначимо, вночі блогер розповів, що бруківка залишилась брудною вночі.
Генеральний директор національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська вважає, що бруд із площі відмиватимуть щонайменше тридні.
"До нас ніяких запитів не надходило. Я думаю, що навіть лист, яким апелює КМДА, був зроблений швидкоруч, заднім числом, коли вже все відбулося. У КМДА компанії відмовили у проведенні заходу, а відмовити компанії могли лише на основі нашого листа. А до нас ніхто не звертався, крім того, з 1 січня 2021 року я особисто передивилася усю пошту – і близько такої інформації там не було", – додала Куковальська в коментарі "Громадському Радіо".
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- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Національну поліцію і Київську міську державну адміністрацію ретельно розслідувати ситуацію із створенням ролика з дрифтом на Софійській площі.
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- Станом на 3:49 ранку 11 серпня сліди на бруківці Софіївської площі відмивали комунальники: вони кажуть - команді Red Bull не вдалось відчистити гуму
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