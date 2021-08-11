Після невдалої спроби компанії Red Bull Софіївську площу від слідів дрифту взялись чистити волонтери

Про це розповів засновник ініціативи "Києве, мий!" Єлісей Ходоловський у Facebook.



Він поділився відео, як волотер під тиском відмивають водою та виючими засобами гуму з бруківки.



Зазначимо, вночі блогер розповів, що бруківка залишилась брудною вночі.



Генеральний директор національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська вважає, що бруд із площі відмиватимуть щонайменше тридні.



"До нас ніяких запитів не надходило. Я думаю, що навіть лист, яким апелює КМДА, був зроблений швидкоруч, заднім числом, коли вже все відбулося. У КМДА компанії відмовили у проведенні заходу, а відмовити компанії могли лише на основі нашого листа. А до нас ніхто не звертався, крім того, з 1 січня 2021 року я особисто передивилася усю пошту – і близько такої інформації там не було", – додала Куковальська в коментарі "Громадському Радіо".



Нагадаємо, у столиці на Софійській площі 10 серпня кілька автомобілів влаштували дрифт.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Національну поліцію і Київську міську державну адміністрацію ретельно розслідувати ситуацію із створенням ролика з дрифтом на Софійській площі.

В прокуратурі заявили, що у рамках розслідування вилучили автівки, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві

Співачка Alyona Alyona прокоментувала участь у дріфті

В компанії Red Bull принесли вибачення за те, що без дозволу зняли відео на одній з центральних площ міста, не встановивши загородження та не почистивши бруківку від слідів шин після дійства. Там наголосили, що приберуть площу.

Станом на 3:49 ранку 11 серпня сліди на бруківці Софіївської площі відмивали комунальники: вони кажуть - команді Red Bull не вдалось відчистити гуму