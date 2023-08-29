Після збою системи в Японії зупинились 14 заводів Toyota

Про це інформує Kyodonews.

Заводи зі складання автомобілів, які використовують ту ж систему, не змогли обробляти замовлення на запчастини для автомобілів зранку 29 серпня. Водночас підприємства Miyata і Daihatsu успішно виконали свої замовлення до збою, проте їх робота також буде припинена в другій половині дня.

Питання розслідувалося, але проблема навряд чи була викликана кібератакою, вважає автовиробник.

Повідомляється, що Toyota закрила всі свої заводи в країні в березні минулого року після того, як її вітчизняний постачальник Kojima Industries Corp. зазнав системного збою, викликаного кібератакою.