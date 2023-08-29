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Після збою системи в Японії зупинились 14 заводів Toyota

29 серпня, 2023 вiвторок
08:16
Технології Toyota

Автовиробник Toyota Motor Corp. заявив у вівторок, що операції на всіх 14 заводах в Японії будуть зупинені через збій комп'ютерної системи. Коли вони перезапустяться поки невідомо

Про це інформує Kyodonews.

Заводи зі складання автомобілів, які використовують ту ж систему, не змогли обробляти замовлення на запчастини для автомобілів зранку 29 серпня. Водночас підприємства Miyata і Daihatsu успішно виконали свої замовлення до збою, проте їх робота також буде припинена в другій половині дня.

Питання розслідувалося, але проблема навряд чи була викликана кібератакою, вважає автовиробник.

Повідомляється, що Toyota закрила всі свої заводи в країні в березні минулого року після того, як її вітчизняний постачальник Kojima Industries Corp. зазнав системного збою, викликаного кібератакою.

  • Нагадаємо, у березні 2022 року Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів на територію РФ, а у вересні остаточно закрила завод у Росії.
  • 27 квітня стало відомо, що торік компанія виготовила та продала рекордну кількість авто.  
  • У липні японські компанії Toyota Motor і Mitsubishi Heavy Industries оголосили про співпрацю в розробці місяцеходів.  
  • Крім того, японський автовиробник Toyota збільшить інвестиції в технології електромобілів у Китаї, намагаючись випередити внутрішню конкуренцію на найбільшому ринку світу.  
  • 22 серпня представник автовиробника заявив, що чеський завод японської Toyota зупинив виробництво через дефіцит деталей, викликаний пожежею місцевого постачальника. 

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