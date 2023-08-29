Після збою системи в Японії зупинились 14 заводів Toyota
Автовиробник Toyota Motor Corp. заявив у вівторок, що операції на всіх 14 заводах в Японії будуть зупинені через збій комп'ютерної системи. Коли вони перезапустяться поки невідомо
Про це інформує Kyodonews.
Заводи зі складання автомобілів, які використовують ту ж систему, не змогли обробляти замовлення на запчастини для автомобілів зранку 29 серпня. Водночас підприємства Miyata і Daihatsu успішно виконали свої замовлення до збою, проте їх робота також буде припинена в другій половині дня.
Питання розслідувалося, але проблема навряд чи була викликана кібератакою, вважає автовиробник.
Повідомляється, що Toyota закрила всі свої заводи в країні в березні минулого року після того, як її вітчизняний постачальник Kojima Industries Corp. зазнав системного збою, викликаного кібератакою.
- Нагадаємо, у березні 2022 року Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів на територію РФ, а у вересні остаточно закрила завод у Росії.
- 27 квітня стало відомо, що торік компанія виготовила та продала рекордну кількість авто.
- У липні японські компанії Toyota Motor і Mitsubishi Heavy Industries оголосили про співпрацю в розробці місяцеходів.
- Крім того, японський автовиробник Toyota збільшить інвестиції в технології електромобілів у Китаї, намагаючись випередити внутрішню конкуренцію на найбільшому ринку світу.
- 22 серпня представник автовиробника заявив, що чеський завод японської Toyota зупинив виробництво через дефіцит деталей, викликаний пожежею місцевого постачальника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.5
- EUR Купівля 40.86Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе