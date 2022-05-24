Після звільнення з Роснєфті ексканцлер Шредер може очолити раду директорів Газпрому

Про це повідомляє Spiegel.

Про висунення Шредера повідомили у самому "Газпромі". Шредер поки не коментував цю інформацію.

Про висунення Шредера до ради директорів "Газпрому" повідомлялося ще в лютому.

Проте у Росії, схоже, не вірять у те, що вдасться залучити ексканцлера у команду Газпрому, адже на 11 членів наглядової ради висунули 12 кандидатів. Серед них і Дмитро Патрушев – син одного з найближчих соратників Путіна, голови Радбезу РФ Миколи Патрушева.

Відзначимо, що лише минулого тижня він пішов з посади голови ради директорів російської державної компанії "Роснєфть", у якій працював з 2017 року. 2021 року Шредера переобрали на посаду. Крім Роснєфті Шредер також був головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора російського Північного потоку-2, яка тісно пов'язана з Газпромом. До того Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року.

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