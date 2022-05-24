Після звільнення з Роснєфті ексканцлер Шредер може очолити раду директорів Газпрому
Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера офіційно висунули до складу ради директорів російської державної компанії "Газпром"
Про це повідомляє Spiegel.
Про висунення Шредера повідомили у самому "Газпромі". Шредер поки не коментував цю інформацію.
Про висунення Шредера до ради директорів "Газпрому" повідомлялося ще в лютому.
Проте у Росії, схоже, не вірять у те, що вдасться залучити ексканцлера у команду Газпрому, адже на 11 членів наглядової ради висунули 12 кандидатів. Серед них і Дмитро Патрушев – син одного з найближчих соратників Путіна, голови Радбезу РФ Миколи Патрушева.
- Відзначимо, що лише минулого тижня він пішов з посади голови ради директорів російської державної компанії "Роснєфть", у якій працював з 2017 року. 2021 року Шредера переобрали на посаду. Крім Роснєфті Шредер також був головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора російського Північного потоку-2, яка тісно пов'язана з Газпромом. До того Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року.
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