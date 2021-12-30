Питання щодо вступу України до НАТО вирішуватимуться винятково між Києвом та Альянсом, - Маркарова

Про це вона сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".



Так вона прокоментувала перемовини, що відбуваються між керівництвом Росії і США й НАТО.



"Ця домовленість дійсно є. Вона закріплена в наших стратегічних документах, які нам вдалося в цьому році підписати і на новий рівень вивести наше стратегічне партнерство. І навіть після наприкінці минулого (2021-го – ред.) року перемовин між президентом Байденом і президентом Путіним і у всіх інших перемовинах чітко наші партнери розмовляли з нами до будь-яких перемовин, після перемовин. І не тільки обмінювалися інформацією, що було під час перемовин, але також спільно ми обговорювали, які шляхи виходу", - сказала вона.



Маркарова додала, що всі питання щодо намірів України зі вступу до НАТО будуть вирішуватися винятково між Києвом та Альянсом.



"Ми відчуваємо досить потужну і непохитну підтримку нашого партнера", - додала дипломатка.

Нагадаємо, 27 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва не блефує, висуваючи Заходу свої пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Голова громадської ліги "Україна - НАТО" Сергій Джердж вважає, що ані НАТО, ані США ніколи не приймуть ніяких ультиматумів Кремля, в тому числі і про розширення на схід.

На вимогу РФ Байден проведе розмову з Путіним 30 грудня.