Питання щодо вступу України до НАТО вирішуватимуться винятково між Києвом та Альянсом, - Маркарова
Посолка України у США Оксана Маркарова заявила, що домовленість про вирішення всіх питань, які стосуються України, разом із Києвом, залишається чинною
Про це вона сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Так вона прокоментувала перемовини, що відбуваються між керівництвом Росії і США й НАТО.
"Ця домовленість дійсно є. Вона закріплена в наших стратегічних документах, які нам вдалося в цьому році підписати і на новий рівень вивести наше стратегічне партнерство. І навіть після наприкінці минулого (2021-го – ред.) року перемовин між президентом Байденом і президентом Путіним і у всіх інших перемовинах чітко наші партнери розмовляли з нами до будь-яких перемовин, після перемовин. І не тільки обмінювалися інформацією, що було під час перемовин, але також спільно ми обговорювали, які шляхи виходу", - сказала вона.
Маркарова додала, що всі питання щодо намірів України зі вступу до НАТО будуть вирішуватися винятково між Києвом та Альянсом.
"Ми відчуваємо досить потужну і непохитну підтримку нашого партнера", - додала дипломатка.
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