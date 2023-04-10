Південна Корея планує обговорити зі США виток секретних документів Пентагону
Південна Корея планує обговорити зі Сполученими Штатами питання, які виникли після появи в мережі секретних документів Пентагону, що місять інформацію про контрнаступ ЗСУ
Про це інформує Sky News.
У понеділок, 10 квітня, Південна Корея підтвердила, що їй відомо про витік таємної інформації з Пентагону. Тож Сеул, за словами одного з чиновників, планує обговорити з США "питання, які виникли в результаті витоку інформації, яка вперше з'явилася 6 квітня".
Видання пише, що один зі "злитих" документів містив інформацію про внутрішні дискусії між високопосадовцями Південної Кореї. Вони стосувалися, зокрема, тиску на Сеул щодо постачання зброї Україні.
Також у документі, на якому немає дати, зазначають, що Південна Корея погодилася на продаж артилерійських снарядів, щоб допомогти США поповнити свої запаси. Водночас вона наполягала на тому, що кінцевим отримувачем повинні бути американській військові, оскільки хвилювалася, що боєприпаси відправлять в Україну.
Крім того, "злита" інформація базувалася на даних радіотехнічної розвідки. Це свідчить про те, що США шпигували за Південною Кореєю.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю. Після цього Інститут вивчення війни зазначив, що витік секретних документів США підсилив страх РФ перед контрнаступом ЗСУ.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
- Також The Jerusalem Post зазначав: у секретних документах Пентагону, які раніше поширили в соцмережах, є інформація про те, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи.
- Українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- 10 квітня стало відомо, що західні експерти та офіційні особи США підозрюють, що оприлюднені надсекретні військові документи з деталями, міг поширити хтось з американців, а не союзників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.2
Купівля 37.2Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе