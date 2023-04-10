Південна Корея планує обговорити зі США виток секретних документів Пентагону

Про це інформує Sky News.

У понеділок, 10 квітня, Південна Корея підтвердила, що їй відомо про витік таємної інформації з Пентагону. Тож Сеул, за словами одного з чиновників, планує обговорити з США "питання, які виникли в результаті витоку інформації, яка вперше з'явилася 6 квітня".

Видання пише, що один зі "злитих" документів містив інформацію про внутрішні дискусії між високопосадовцями Південної Кореї. Вони стосувалися, зокрема, тиску на Сеул щодо постачання зброї Україні.

Також у документі, на якому немає дати, зазначають, що Південна Корея погодилася на продаж артилерійських снарядів, щоб допомогти США поповнити свої запаси. Водночас вона наполягала на тому, що кінцевим отримувачем повинні бути американській військові, оскільки хвилювалася, що боєприпаси відправлять в Україну.

Крім того, "злита" інформація базувалася на даних радіотехнічної розвідки. Це свідчить про те, що США шпигували за Південною Кореєю.