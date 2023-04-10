Секретні документи Пентагону міг оприлюднити американець, а не союзник, - Reuters
Західні експерти та офіційні особи США підозрюють, що оприлюднені надсекретні військові документи з деталями, міг поширити хтось з американців, а не союзників
Про це інформує Reuters.
Секретні документи, з деталями, починаючи від війни в Україні та розміщення ППО й закінчуючи даними з Китаю, Африки та ізраїльського шпигунського агентства "Моссад", змусили чиновників шукати джерело витоку. Деякі західні експерти з безпеки та офіційні особи США підозрюють, що це може бути американець, а не союзник.
"Зараз основна увага приділяється тому, щоб це був витік інформації з США, оскільки багато документів були тільки в руках США", - сказав в інтерв'ю ексвисокопоставлений чиновник Пентагону Майкл Малрой.
Офіційні особи Штатів заявили, розслідування знаходиться на ранній стадії, не виключається можливості, що за оприлюдненням даних стоять проросійські елементи.
Посольство Росії у Вашингтоні та Москва не відповідають на запити про коментарі.
ЗМІ переглянули понад 50 документів із грифами "Секретно" та "Цілком таємно", які вперше з’явилися минулого місяця, хоча деякі опублікували тиждень тому.
"Деякі оцінки втрат на полі бою з України, схоже, були змінені, щоб мінімізувати втрати Росії. Незрозуміло, чому принаймні один з них позначений як несекретний, але містить надсекретну інформацію", - пише відомство.
Деякі документи мають позначку NOFORN, тобто їх не можна передавати особам, які не є громадянами США.
Двоє американських чиновників повідомили, що документи могли бути підроблені, аби ввести слідчих в оману щодо їх походження та поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки США.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Після цього Інститут вивчення війни зазначив, що витік секретних документів США підсилив страх РФ перед контрнаступом ЗСУ.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
- Також The Jerusalem Post зазначав: у секретних документах Пентагону, які раніше поширили в соцмережах, є інформація про те, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи.
- Українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
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