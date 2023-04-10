Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Секретні документи Пентагону міг оприлюднити американець, а не союзник, - Reuters

Секретні документи Пентагону міг оприлюднити американець, а не союзник, - Reuters

10 квітня, 2023 понедiлок
08:59
Світ Пентагон

Західні експерти та офіційні особи США підозрюють, що оприлюднені надсекретні військові документи з деталями, міг поширити хтось з американців, а не союзників

Про це інформує Reuters.

Секретні документи, з деталями, починаючи від війни в Україні та розміщення ППО й закінчуючи даними з Китаю, Африки та ізраїльського шпигунського агентства "Моссад", змусили чиновників шукати джерело витоку. Деякі західні експерти з безпеки та офіційні особи США підозрюють, що це може бути американець, а не союзник.

"Зараз основна увага приділяється тому, щоб це був витік інформації з США, оскільки багато документів були тільки в руках США", - сказав в інтерв'ю ексвисокопоставлений чиновник Пентагону Майкл Малрой.

Офіційні особи Штатів заявили, розслідування знаходиться на ранній стадії, не виключається можливості, що за оприлюдненням даних стоять проросійські елементи.

Посольство Росії у Вашингтоні та Москва не відповідають на запити про коментарі.

ЗМІ переглянули понад 50 документів із грифами "Секретно" та "Цілком таємно", які вперше з’явилися минулого місяця, хоча деякі опублікували тиждень тому.

"Деякі оцінки втрат на полі бою з України, схоже, були змінені, щоб мінімізувати втрати Росії. Незрозуміло, чому принаймні один з них позначений як несекретний, але містить надсекретну інформацію", - пише відомство.

Деякі документи мають позначку NOFORN, тобто їх не можна передавати особам, які не є громадянами США.

Двоє американських чиновників повідомили, що документи могли бути підроблені, аби ввести слідчих в оману щодо їх походження та поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки США.

  • 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
  • Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
  • Після цього Інститут вивчення війни зазначив, що витік секретних документів США підсилив страх РФ перед контрнаступом ЗСУ.
  • Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
  • 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
  • Також The Jerusalem Post зазначав: у секретних документах Пентагону, які раніше поширили в соцмережах, є інформація про те, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи.
  • Українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу. 
Росія
Китай
військові
ППО
російська армія
ЗСУ
США
Читайте також:
Очільник МОН Оксен Лісовий
8 квітня, 2023 субота
Міністр освіти Лісовий відреагував на мовний скандал у Державному податковому університеті
Россия ударила ракетой по мосту на Черниговщине
9 квітня, 2023 неділя
Росія вдарила ракетою по мосту на Чернігівщині
8 квітня, 2023 субота
У Кам'янці-Подільському проголосували за перехід собору Олександра Невського до ПЦУ, однак парафія УПЦ (МП) не віддає ключі
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
10 квітня
09:17
Оновлено
У французькому Марселі обвалився будинок
У французькому Марселі обвалився будинок: виявлені тіла двох загиблих, пошуки тривають
09:14
Куп'янськ, Харківщина, Харківська область
На Харківщині унаслідок російських обстрілів 9 квітня поранений місцевий житель, у лісі сталася пожежа
09:09
Ексклюзив
Микола Княжицький
Росіянин за паспортом і по духу
08:55
Ексклюзив
Авдіївка. Карта. 07/04/23
Ворог безперервно штурмує Авдіївку, - боєць ЗСУ Войтко
08:34
Авдіївка. Ілюстративне фото
За добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини: двох у Дружківці, по одному - у Кураховому й Костянтинівці
08:33
Російські війська обстріляли з реактивних систем Миколаївщину
08:31
ППО РФ
Росія почала відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після вступу Фінляндії в НАТО
08:19
знищена російська техніка
Росія втратила за добу в Україні 670 військових, 11 дронів і танк
08:19
російські військові окупанти
У районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот, – Сили оборони
08:11
Для українців змінили правила ввезення домашніх тварин у Польщу
08:08
Японія та Китай
В Японії заявили, що постійно та з "великим інтересом" стежать за навчаннями Китаю навколо Тайваню
08:04
OPINION
Михайло Басараб
Щоб порівнювати Україну зі Швейцарією, потрібно перенести Україну на місце Швейцарії
07:54
Перед парламентом Грузії мітингувальники вимагали відставки уряду та звільнення Саакашвілі
07:38
Херсон
Армія РФ випустила 360 снарядів по Херсонські області за добу
07:25
гори
У Франції лавина вбила щонайменше чотирьох людей
07:00
ЗСУ
ЗСУ збили 6 дронів та відбили майже 60 атак Росії, найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку й Мар'їнку
06:39
церква
РФ може використати Великдень, аби затримати контрнаступ ЗСУ, - ISW
06:15
ЗСУ
Україна змінила деякі військові плани через витік секретних документів США, - CNN
05:47
паспорт РФ
На Таврійському напрямку окупанти погрожують жителям відбирати дітей, якщо не братимуть паспорти РФ, - Сили оборони
05:24
дрон-камікадзе Miraj-532
Іран провів випробування нового ударного дрона-камікадзе
01:01
на фото: TCG Anadolu
Туреччина поставить на озброєння перший у світі десантний корабель для розміщення БПЛА
00:25
мігранти
Між Грецією і Мальтою дрейфує судно з 400 мігрантами
2023, неділя
9 квітня
23:22
на фото: протести в Тель-Авіві
У злитих документах Пентагону повідомляють, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи, - The Jerusalem Post
23:02
Аналітика
Сергій Згурець
США серйозно розслідують витік розвідданих, адже він найбільший за час повномасштабної війни РФ проти України. Колонка Сергія Згурця
22:29
Росіяни обстріляли Херсонщину керованими авіабомбами
21:49
Пентагон
Журналісти Bellingcat встановили першоджерела "злитих" документів про контрнаступ ЗСУ
20:46
польща кордон
На прикордонників у Польщі напали мігранти, які намагалися перетнути білорусько-польський кордон
20:13
УПЦ (МП), Михайло Добкін
Добкін провів богослужіння у Харкові
20:10
Ексклюзив
Буча
Росіяни заходили у населений пункт та намагались усунути лідерів громади - таке відбувалось в багатьох геноцидах, - дослідник Тоттен
20:01
OPINION
Галина Пагутяк
Іван Франко і корисні ідіоти
19:48
У Кам'янці-Подільському другий день триває протистояння за собор Олександра Невського. Є штовханина з поліцією
19:23
Еммануель Макрон
"Не час для переговорів": Макрон про війну в Україні
18:50
Tesla авто
Tesla побудує у Шанхаї новий завод з виготовлення акумуляторів, попри наростання напруження між США та Китаєм
18:47
Інтерв’ю
окупанти РФ
Росіяни дуже панікують і бояться контрнаступу, а тому можуть піти на добровільний вихід з України, - Фейгін
18:39
Ексклюзив
Волонтерка та фотограф ЗСУ Ірина iSky
Картини військової ЗСУ мандрують по світу і розповідають про події в Україні
18:27
Окупанти
Росіяни на Луганщині вивозять у невідомому напрямку місцевих, яких підозрюють у підтримці України, - Генштаб
18:23
Ексклюзив
Волонтерка та фотограф ЗСУ Ірина iSky
"Росіяни розуміють цінність культури під час війни", - волонтерка та фотограф ЗСУ Ірина iSky
18:04
Ізраїль продовжив підтримку біженців з України
18:04
OPINION
Андрій Бондар
"Русская вєсна" починає пожирати своїх дітей
18:00
Ексклюзив
суд гаага
Багатьох священників-колаборантів судитимуть у Гаазі, - дослідник геноцидів Тоттен
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV