Про це інформує Reuters.

Секретні документи, з деталями, починаючи від війни в Україні та розміщення ППО й закінчуючи даними з Китаю, Африки та ізраїльського шпигунського агентства "Моссад", змусили чиновників шукати джерело витоку. Деякі західні експерти з безпеки та офіційні особи США підозрюють, що це може бути американець, а не союзник.

"Зараз основна увага приділяється тому, щоб це був витік інформації з США, оскільки багато документів були тільки в руках США", - сказав в інтерв'ю ексвисокопоставлений чиновник Пентагону Майкл Малрой.

Офіційні особи Штатів заявили, розслідування знаходиться на ранній стадії, не виключається можливості, що за оприлюдненням даних стоять проросійські елементи.

Посольство Росії у Вашингтоні та Москва не відповідають на запити про коментарі.

ЗМІ переглянули понад 50 документів із грифами "Секретно" та "Цілком таємно", які вперше з’явилися минулого місяця, хоча деякі опублікували тиждень тому.

"Деякі оцінки втрат на полі бою з України, схоже, були змінені, щоб мінімізувати втрати Росії. Незрозуміло, чому принаймні один з них позначений як несекретний, але містить надсекретну інформацію", - пише відомство.

Деякі документи мають позначку NOFORN, тобто їх не можна передавати особам, які не є громадянами США.

Двоє американських чиновників повідомили, що документи могли бути підроблені, аби ввести слідчих в оману щодо їх походження та поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки США.