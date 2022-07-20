Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, інформує "Медуза".

Вона також додала, що турбіна Північного потоку - 1 перебуває в дорозі та повернеться до Росії вчасно, 24 липня.

"Росія не має приводу не відновлювати постачання газу цим трубопроводом", — додала глава ЄК.

14 червня, компанія "Газпром" оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%. Німеччині назвали "політичним" рішення Газпрому скоротити газопостачання.

11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону

18 липня Газпром оголосив форс-мажор щодо постачання частини газу в Європу через "надзвичайні" обставини, які від нього не залежать. Це не дивлячись на те, що Канада повернула Німеччині введену під санкції турбіну "Північного потоку", що у Росії називали головною перешкодою у відновленні роботи газогону.

19 липня у Єврокомісії припустили, що Росія не відновить роботу Північного потоку – 1. Інші джерела повідомили, що Росія збирається відновити експорт газу трубопроводом 21 липня, проте відновлення роботи буде з меншою пропускною здатністю.

З огляду на газовий шантаж Росії, ЄС цьогоріч планує скоротити споживання газу на 15%.

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