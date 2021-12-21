"Плювок в обличчя Байдену від Зеленського": юрист Жернаков про відмову оголосити переможця конкурсу на керівника САП

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Ситуація та, яку не міг передбачити ніхто. Це ганьба на весь світ. Голова комісії Катерина Коваль, коли вже оголошені були результати і бали, було зрозуміло, хто виграв сказала недноразово, то посилаючись на те, що вона втомилась, то на рішення ОАСК, яке не набрало законної сили. "Давайте перенесемо оголошення результатів". Зірвали делеговані владою, парламентом члени комісії затвердження формальне переможцем Олександра Клименка", - сказав юрист.



Він пояснив, що на керівникові САП замкнена вся боротьба з корупцією, всі кримінальні провадження щодо ТОП-корупції.



"Це одна з причин, чому цього не хоче (заступник очільника ОП Олег ,-ред) Татаров, очевидно Зеленський і Єрмак. Без їхнього благословення не було б і цього рішення ОАСК, я певний, не було б зриву комісії. Президент Зеленський пообіцяв це прямо і письмово президенту Байдену, вже вище немає куди. Коли вже бали виставлені, коли всі розуміють, хто переміг - просто взяти і зірвати

оголошення переможця. Це плювок в обличчя особисто Байдену від Зеленського і це ганьба на весь світ", - підсумував Жернаков.

Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.

У Офісі Президента України заявили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не є остаточним, і його треба проаналізувати.

21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами.

У конкурсі на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за підсумками співбесід детектив НАБУ Олександр Клименко набрав 151 бал, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк - 200 балів.

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відмовилася затверджувати результати конкурсу