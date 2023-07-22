Поблизу Бахмута ЗСУ обстріляли авто з депутатом Держдуми Бородаєм, - ЗМІ

Про це ввечері 22 липня 2023 року повідомила російська служба "Радіо Свобода".

Як уточнює своєю чергою очолювана Бородаєм "Спілка добровольців Донбасса" (СДД), той знаходиться на російських позиціях в статусі "командира розвідувально-штурмової бригади" СДД. За оприлюдненими 22 липня даними організації, авто Бородая у п'ятницю, 21 липня, потрапило під український обстріл при виїзді з "позицій, що знаходяться на південному фланзі Бахмутського угруповання".

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"Коригування ударів велося з БПЛА - і після третього прильоту автомобіль комбрига був зрешечений уламками. Вибух був "у спину" машини", - зазначається у повідомленні СДД.

Як повідомляється, двоє російських офіцерів штабу бригади, які перебували на задньому сидінні авто, отримали поранення. Водій та комбриг, як стверджується, не постраждали - бронежилети та спинки сидінь "не пропустили" уламки.

"Машина після обстрілу залишилася на ходу, бійці змогли заїхати у посадку", - заявляють у СДД.