Поблизу Бахмута ЗСУ обстріляли авто з депутатом Держдуми Бородаєм, - ЗМІ
Депутат Держдуми від "Єдиної Росії", у минулому очільник "Ради міністрів ДНР" Олександр Бородай потрапив під обстріл на Бахмутському напрямку
Про це ввечері 22 липня 2023 року повідомила російська служба "Радіо Свобода".
Як уточнює своєю чергою очолювана Бородаєм "Спілка добровольців Донбасса" (СДД), той знаходиться на російських позиціях в статусі "командира розвідувально-штурмової бригади" СДД. За оприлюдненими 22 липня даними організації, авто Бородая у п'ятницю, 21 липня, потрапило під український обстріл при виїзді з "позицій, що знаходяться на південному фланзі Бахмутського угруповання".
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"Коригування ударів велося з БПЛА - і після третього прильоту автомобіль комбрига був зрешечений уламками. Вибух був "у спину" машини", - зазначається у повідомленні СДД.
Як повідомляється, двоє російських офіцерів штабу бригади, які перебували на задньому сидінні авто, отримали поранення. Водій та комбриг, як стверджується, не постраждали - бронежилети та спинки сидінь "не пропустили" уламки.
"Машина після обстрілу залишилася на ходу, бійці змогли заїхати у посадку", - заявляють у СДД.
- Нагадаємо, боєць батальйону "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", депутат Івано-Франківської облради Михайло Іваночко заявив в етері Еспресо, що Силам оборони України вдається захоплювати стратегічні місця навколо Бахмута. Згідно його оцінки, протягом двох-трьох тижнів окупанти змушені будуть залишити місто.
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