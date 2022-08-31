Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку.

Вибухи йшли наростальні: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом все місто. Збираємо більш детальну інформацію", - написав Федоров.

25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає.

Ввечері 26 серпня на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів.

27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.

27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.

У селищі Мирне Мелітопольського району знищили будівлю, у які велась підготовка до псевдореферендуму, а у самому Мелітополі – одну з найбільших військових баз.

Уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку.

Близько шостої години вечора 29 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

У ніч на 30 серпня рух опору знищив російських загарбників, які поїхали подивитись на палаючий склад боєприпасів у Михайлівці Запорізької області.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області морги переповнені тілами російських загарбників.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани підірвали місце відпочинку рашистів, де знаходилось щонайменше 5 автівок російської спецслужби.

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