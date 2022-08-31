Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя прогриміли вибухи
На півдні від тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області, куди рашисти стягнули техніку, пролунало близько 10 вибухів
Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку.
Вибухи йшли наростальні: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом все місто. Збираємо більш детальну інформацію", - написав Федоров.
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