У Мелітополі партизани підірвали місце відпочинку окупантів, де було 5-6 авто російської спецслужби, - мер

Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Учора було три епіцентри, які зазнавати втрат для рашистів. О 17 години було 4 гучних вибухи в Мелітополі. Головне, що постраждала одна маленька, але дуже важлива для рашистів військова частина. Нині ми очікуємо підтвердження інформації, але жителі Мелітополя вже бачили, що на півночі міста розташована військова частина вже не може функціонувати", - сказав мер.

Крім того, учора в тимчасово окупованому селищі Михайлівка підірвали склад боєприпасів: "Коли вороги приїхали дивитися, що там відбувається і ворогів також стало значно менше".

"Одне із місць, яке рашисти полюбили, харчування в Мелітополі учора також було пошкоджене під час того, коли вони саме вечеряли", - додав Федоров.

Сили опору підірвали їдальню у той час, коли 5-6 авто російської спецслужби знаходилися поряд, наголосив мер.

Рашисти організували в Мелітополі 4-5 військових баз.

"Основна їх концентрація - це виїзд з міста в сторону Бердянська, це завод "Реп", завод "Агат", який належить гауляйтеру Балицькому. Там сконцентрована велика кількість техніки та особового складу",- додав міський голова.

Також рашисти організували базу на заводі "Тара" та на півдні від міста. Деякі підрозділи російських окупантів розмістили казарми у школах, зокрема 5, 13 та 16.

25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає.

Ввечері 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів.

27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.

27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.

У селищі Мирне Мелітопольського району знищили будівлю, у які велась підготовка до псевдореферендуму, а у самому Мелітополі – одну з найбільших військових баз.

Уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку.

Близько шостої години вечора 29 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

У ніч на 30 серпня рух опору знищив російських загарбників, які поїхали подивитись на палаючий склад боєприпасів у Михайлівці Запорізької області.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області морги переповнені тілами російських загарбників.

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