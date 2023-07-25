Про це Зеленський написав у Телеграм.

Очільник країни, парламент та уряд обговорили шляхи інтеграції з Північноатлантичним альянсом.

"Зібрав представників ВР та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту", - написав український лідер.

Президент наголосив, що країна має чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях: "Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі".

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Зеленський додав, що розпочалася спільна підготовка плану взаємосумісності з Альянсом.

Фото: Телеграм Зеленського

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. Засідання пройшли на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймала Литва. Заходи відбувалися у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечували тисячі військовослужбовців, небо захищали комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково були запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті взяв участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

Міністр оборони України Олексій Резніков у неділю, 23 липня, заявив, що під час наступного саміту НАТО влітку 2024 року, Україну, ймовірно, зможуть прийняти до альянсу.

Детальніше про події саміту НАТО дивіться у текстовому онлайні Еспресо.