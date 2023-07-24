Про це міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Основний принцип входження до НАТО полягає в тому, що ви ухвалюєте всі правила демократичного світу, які, я вважаю, також зрозумілі Україні", – сказав він.

Певкур зауважив, що процес приєднання до Європейського Союзу передбачає дотримання певних критеріїв, які "по суті вони схожі на критерії НАТО".

"Зрозуміло, що це насамперед військова організація. Але ця військова організація також звертає увагу на розвиток суспільства, оскільки ви маєте бути готові відповідати критеріям Європейського Союзу, як і критеріям НАТО", – зазначив Певкур.

Міністр оборони Естонії вважає, що в цьому шлях для України в НАТО є чітким. Водночас він наголосив, що спершу потрібно закінчити цю війну, а вже після цього можна буде говорити про наступні кроки.

Говорячи про те, чи можна назвати саміт у Вільнюсі історичним для України, Ханно Певкур наголосив, що на ньому було зроблено наступний крок вперед для членів НАТО.

"Коли я розглядаю всі ці рішення стосовно України, скасування плану дій щодо членства, всебічний пакет допомоги, декларація G7, а також формулювання комюніке, що ви належите до НАТО, і існує шлях до цього – коли все це об'єднується, я можу однозначно сказати, що це був великий крок вперед і великий прорив для України на шляху до становлення членом НАТО", – додав він.

Що відомо про саміт НАТО

11-12 липня у Вільнюсі пройшов саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймала Литва.

У зустрічах брали участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті бере участь український президент Володимир Зеленський.

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.