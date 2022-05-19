"Подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите". Окупант радить побратиму "оформлювати" путівку в Росію
СБУ продовжує перехоплювати розмови окупантів, у яких російські окупанти розповідають про те, як стріляють собі по ногах, аби повернутися з війни
Про це інформує на сторінці у фейсбук Служба безпеки України.
Порадами стріляти собі по ногах діляться із побратимами.
"Да вы там это… подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", – радить загарбник своєму товаришу.
Рашисти імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію та повернення в Росію.
"Даємо окупантам невелике доповнення "лайфхаку": не гайте час – стріляйтеся зі своєї зброї, поки не пізно!", – йдеться в повідомленні.
У СБУ розповідають, що причина очевидна: окупанти не хочуть буди гарматним м’ясом, коли командири їх кидають у гарячі точки, а підкріплення немає.
"Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днём", – розповідає рашист.
- РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників".
- Також раніше полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії.
- Служба безпеки України перехопила розмови окупантів, яким російське командування у Харкові дало команду стріляти в цивільних.
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