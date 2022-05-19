Про це інформує на сторінці у фейсбук Служба безпеки України.

Порадами стріляти собі по ногах діляться із побратимами.

"Да вы там это… подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", – радить загарбник своєму товаришу.

Рашисти імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію та повернення в Росію.

"Даємо окупантам невелике доповнення "лайфхаку": не гайте час – стріляйтеся зі своєї зброї, поки не пізно!", – йдеться в повідомленні.

У СБУ розповідають, що причина очевидна: окупанти не хочуть буди гарматним м’ясом, коли командири їх кидають у гарячі точки, а підкріплення немає.

"Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днём", – розповідає рашист.

РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників".

Також раніше полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії.

Служба безпеки України перехопила розмови окупантів, яким російське командування у Харкові дало команду стріляти в цивільних.