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Аналітика

Подробиці вибухів на аеродромі "Енгельс", ситуація навколо Бахмута та як протидіяти "дружбі" Ірану та Росії. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
27 грудня, 2022 вiвторок
21:38
Статті Сергій Згурець

В Україні всі очікують надходження американського комплексу Patriot, і вже є можливим надходження SAMP/T з Італії. Це ті зразки озброєння, які суттєво посилять нашу протиповітряну оборону, тому що вони можуть боротися з балістичними ракетами

Альянс Росії та Ірану

Зараз всі очікують надходження до ЗСУ американського комплексу Patriot, і вже є можливим надходження SAMP/T з Італії. Це ті зразки озброєння, які суттєво посилять нашу протиповітряну оборону, тому що вони можуть боротися з балістичними ракетами. Ми говоримо і про російські ракети "Іскандер", і про зразки балістичних ракет, які Росія збирається придбати в Ірану. Ворог дуже сподівається на отримання з цієї країни ракет та безпілотних комплексів, які вже їй надходять. Але, чи можна протидіяти цим зусиллям і цій "дружбі" між Іраном та РФ? Що може вчинити Україна, аби знайти антидот від цієї військової співпраці?

На думку Ігоря Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень, Іран боїться санкцій, тому що він перебуває зараз не у тому стані, коли готовий і може ігнорувати їх. Вже 100 днів в Ірані триває народне повстання. Ситуація для керівництва цієї держави контрольована, але складна. Вони потребують ресурсів, а ресурси може їм дати Росія, яка надає Ірану готівку, щоб задовольнити потреби лояльного населення. Разом з тим, Іран зав‘язаний на економіку і співпрацю з іншими країнами. Зараз ці санкції лише персональні, днями надійшла інформація, що Німеччина припинила співпрацю з Іраном. Лише зараз ми бачимо певні зміни. Цілком ймовірно, що європейський тиск на Іран може відтермінувати факт постачання ракет.

З одного боку Іран зацікавлений у посиленні своєї суб'єктності, тому завдяки цій ситуації, Тегеран за довгі часи відчуває себе гравцем на широкій геополітичній арені. У той самий час Росія зацікавлена в іранському озброєнні, також у певних ресурсах та союзниках, тому Росія з Іраном намагаються з користю реалізувати цей новий альянс.

Ситуація навколо Бахмута

Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, зазначив, що біля Бахмута відбувається те, що було з перших днів російського вторгнення; противник намагається взяти це місто, над яким у нього зійшлися всі "зірки", тобто Пригожин, Шойгу, а тепер ще генерал Герасимов. Вчора, 26 грудня, було оприлюднено відео, на якому двоє вагнерівців прямо погрожують начальнику Генштабу збройних сил РФ Валерію Герасимову і нецензурно звертаються до нього, ніби він винен у дефіциті боєприпасів на цьому напрямку, бо начебто вагнерівці не можуть достойно протистояти українській армії. У цьому місті зійшлися інтереси й російської армії, і ПВК Вагнер, яка бореться як за фінансові потоки, так і за владу, і поки виглядає, що Пригожин з вагнерівцями цю битву для себе виграють. Тому для Пригожина Бахмут — це особиста вендета, помста українській армії. Він прагне захопити місто, аби помститися за ті втрати, яких зазнали його підопічні від ЗСУ. А також, щоб помститися своїм опонентам у Генштабі ЗС РФ та російському міністерстві оборони. Все наклалося одне на одне.

Березовець розказав, що росіяни постійно здійснюють атаки штурмовими групами, інколи десятками разів на одні й ті самі українські позиції. І вагнерівці, і мобіки, і артилерія, і авіація – все це росіяни кидають, аби зайняти позиції у цьому місті. Максимально противник зміг зайти на південні та південно-східні околиці Бахмута, закріпилися у трикутнику. З більшості зайнятих росіянами вулиць їх було вибито ще минулого тижня. Незначні групи противника продовжують перебувати на околицях міста. Але навіть того невеликого прогресу, який вони для себе страшними зусиллями могли досягти два тижні тому, зараз вже немає.

На думку офіцера ЗСУ, російські сили вичерпуються. Також ворог відчуває дефіцит боєкомплектів до власної артилерії, тому можемо говорити про певну нашу перевагу. Але жодним чином це не означає, що небезпека минула. На жаль, ні. Противник буде продовжувати нові спроби, у нього фактично необмежений людський запас, тому не зупиниться ні перед чим, кидаючи у суїцидальні атаки власні війська. Це те що ми називаємо "бахмутський експрес", бо ворожа жива сила поповнюється постійно.

Вибухи на аеродромі "Енгельс-2"

Повернемося до потужних вибухів у районі військового аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області, де були застосовані безпілотні комплекси для знищення російських стратегічних бомбардувальників

Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defence Express, прокоментував, що над аеродромом "Енгельс" вкрай щільна хмарність, яка сягає понад 90%. Скоріш за все супутникові знімки з оптичним діапазоном ми не отримаємо, або вони з'являться після того, як росіяни встигнуть замести всі сліди та удати, що нічого не було. Є інформація, що було пошкоджено до 5 бомбардувальників Ту-95 МС, і є значна кількість загиблих та поранених.

Завдяки супутниковим знімкам у радіолокаційному діапазоні, які були зроблені через 4 години після інциденту, можна сказати, що "бавовна" відбулася.

На північній частині аеродрому видно скупчення авіації та інших об‘єктів: на авіабазі "Енгельс" перебувало десь близько 20 літаків.

На знімках ми шукаємо об'єкти з розмахом крил 50 метрів, і можемо сказати скільки саме було літаків. Поряд з літаками розташовані машини. Це можуть бути пожежні машини, а можуть бути машини забезпечення.

На записі з камер спостереження, які записали звук, чути масштабну "бавовну" і скоріше не одну. Спочатку чути один вибух, і через пів секунди ще більший. Можливо ця" бавовна" сталася у той час, коли відбувалася підготовка та заряджання крилатих ракет. Кілька літаків Ту-95 могли зазнати суттєвих пошкоджень.

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Сергій Згурець
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російська армія
Іран
ЗСУ
війна з Росією
Донеччина
Бахмут
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Військові новини
Колонка Згурця
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