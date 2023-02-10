Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Роман Світан.

"Це російська інформаційно-психологічна операція. Маршрут ракети прокладається інженерами. Вона не відхиляється на велику відстань, тому росіяни прокладали маршрут по кордону з Румунією. Для того, щоб радари Молдови, України та Румунії показали різну інформацію, бо вони по різних азимутах розташовані", - сказав він.

За словами Світана, проєкцію на землю складно визначити - її можуть знати тільки ті, хто цей маршрут прокладував.

"Тому його проклали спеціально по кордону з Румунією, щоб пішло інформаційне послання. Ми бачили, те, що ми бачили - наші локатори показали, що ракета як мінімум пройшла по кордону. Тут ще одна провокація - якби наша ППО відпрацювала, то ракета чи частина могли потрапити на територію Румунії. Це така подвійна ІПСО - вона не спрацювала, ми стали збивати цю ракету. А друга - інформаційна спрацювала, ми про це говоримо", - підсумував експерт.