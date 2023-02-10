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Подвійна російська ІПСО, - військовий експерт Світан про ракети РФ над Румунією

10 лютого, 2023 п'ятниця
16:49
війна з Росією Ракета "Калібр"

Радари у Румунії, Україні та Молдові могли показати різні дані щодо перетину повітряних просторів країн через різні азимути

Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Роман Світан.

"Це російська інформаційно-психологічна операція. Маршрут ракети прокладається інженерами. Вона не відхиляється на велику відстань, тому росіяни прокладали маршрут по кордону з Румунією. Для того, щоб радари Молдови, України та Румунії показали різну інформацію, бо вони по різних азимутах розташовані", - сказав він.

За словами Світана, проєкцію на землю складно визначити - її можуть знати тільки ті, хто цей маршрут прокладував.

"Тому його проклали спеціально по кордону з Румунією, щоб пішло інформаційне послання. Ми бачили, те, що ми бачили - наші локатори показали, що ракета як мінімум пройшла по кордону. Тут ще одна провокація - якби наша ППО відпрацювала, то ракета чи частина могли потрапити на територію Румунії. Це така подвійна ІПСО - вона не спрацювала, ми стали збивати цю ракету. А друга - інформаційна спрацювала, ми про це говоримо", - підсумував експерт. 

  • Ранком 10 лютого російська армія атакувала Україну ракетами: у кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО. У Харківському районі 8 людей отримали поранення.
  • Унаслідок атаки зафіксували влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.
  • Валерій Залужний повідомив про перетин повітряного простору Молдови та Румунії двома ракетами РФ під час масованої ракетної атаки: у Румунії заперечили ці дані. 
  • Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови викликало посла РФ Олега Васнєцова через інцидент із російською ракетою 10 лютого.
  • Повітряні сили ЗСУ могли збити ворожі ракети, які увійшли у повітряний простір Румунії та Молдови, але не зробили цього через ризики для населення іноземної держави

Світ
Молдова
Румунія
ППО
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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