Подворові обходи, списки чоловіків призовного віку, перевірка документів: росіяни посилили примусову мобілізацію на окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях України загарбники продовжують заходи з примусової мобілізації: складають списки чоловіків призовного віку й здійснюють подворові обходи
Про це розповідають в ОК "Південь".
"На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на блокпостах посилено перевірку документів, виїзди з підконтрольних рашистам територій максимально ускладнені: вимагають нескінченний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші.
Також загарбники змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7 - 10 діб і часто просто розвертають автівку у зворотному напрямку.
- 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч людей.
- Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.
- Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації. Казахстан також сказав, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.
- Згодом з'явилася інформація, що Росія може вчергове порушити Женевську конвенцію та почати примусову мобілізацію українських військових, які перебувають у полоні.
- 25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились. Жителі Дагестану вимагали від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації й палили покришки.
- Своєю чергою президент України Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації у РФ.
- Проте президент Росії Путін 30 вересня підписав указ про осінній призов – до війська планують забрати 120 тисяч осіб.
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