Про це розповідають в ОК "Південь".

"На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на блокпостах посилено перевірку документів, виїзди з підконтрольних рашистам територій максимально ускладнені: вимагають нескінченний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші.

Також загарбники змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7 - 10 діб і часто просто розвертають автівку у зворотному напрямку.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч людей.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації. Казахстан також сказав, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.

Згодом з'явилася інформація, що Росія може вчергове порушити Женевську конвенцію та почати примусову мобілізацію українських військових, які перебувають у полоні.

25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились. Жителі Дагестану вимагали від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації й палили покришки.

Своєю чергою президент України Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації у РФ.

Проте президент Росії Путін 30 вересня підписав указ про осінній призов – до війська планують забрати 120 тисяч осіб.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb