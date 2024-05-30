Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Ми вперто не бажаємо вивчати уроки історії
OPINION

Ми вперто не бажаємо вивчати уроки історії

Павло Вернівський
30 травня, 2024 четвер
14:03
Погляд Павло Вернівський

Головний висновок з історії полягає в тому, що історія ніколи нікого нічого не навчила

Зміст

Скільки разів я радив прочитати мемуари Ллойда Джорджа, і я впевнений, що зараз можна на пальцях перерахувати тих, хто це зробив.

А для чого я буду витрачати на це свій час? - подумаєте ви. Ну, як мінімум для того, щоб розуміти, що наші граблі не унікальні! Що в нас допускають одні й ті ж помилки, які допускали політики 100 років тому.

Наприклад, в перші місяці війни міністерство війни Великої Британії ніяк не хотіло визнавати такого факту, як снарядний голод. От ми до війни розробили стандарти зі споживання снарядів — ними й користуйтесь.

Читайте також: Що таке війна на виснаження

Причім тоді кабінетних генералів не хвилювало, що ті стандарти безнадійно застаріли й вже не відповідали вимогам нової війни. Що шрапнельні боєприпаси безнадійні в траншейній війні. Що німці в той час активно використовували інноваційні рішення, які поєднували руйнівну силу важкої облогової арти й мобільність польової арти. Британці до цього розуміння прийшли на рік пізніше, бо генерали не хотіли визнавати нові реалії.

Також генерали не хотіли визнавати, що оснащення піхоти кулеметами треба збільшувати в рази.

Якщо мова йшла про якусь інноваційну зброю, то там така сама фігня. Ми не вважаємо що нам ця зброя знадобиться. Парадокс, але це вони говорили про танки та траншейні міномети!!!

І навіть якщо реальність з часом переконувала їх, то вони елементарно не могли збільшити виробництво, бо не знали як.

Читайте також: Чому в нас нема економічного лідера

І ось саме в цей момент у британців зʼявився економічний лідер, який зміг перебудувати економіку і збільшити виробництво зброї, в результаті чого вони змогли подолати цю кризу.

Взагалі, щоб у нас з вами не було тупих суперечок про те, як має виглядати справжній чиновник, то я вас дуже прошу прочитати цю книгу.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
зброя
Велика Британiя
Читайте також:
дощь, гроза, парасоля, негода
29 травня, 2024 середа
Зливи та грози: Наталка Діденко розповіла прогноз погоди на 30 травня
Карта. Авдіївка_2905
29 травня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 22-28 травня: росіяни вийшли на пік своїх наступів і "захопили" низку сіл
Євген Магда
Автор Євген Магда
29 травня, 2024 середа
Безугла розлюбила Сирського. Тепер тягне на Головкома Мойсюка
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.39
    Купівля 40.39
    Продаж 41
  • EUR
    Купівля 43.67
    Продаж 44.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
30 травня
15:09
корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа"
Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" пройшов у Туреччині перші випробування
14:55
"Це частина самооборони": Данія дозволить Україні застосовувати F-16 для ударів по цілях у РФ
14:53
Росіяни вкрали пісню ексучасника "ТНМК" Ділі, яку він присвятив доньці
14:50
Оновлено
Даяна Ястремська
Українська тенісистка Ястремська вийшла до третього кола Ролан Гаррос
14:21
окупанти Мелітополь
Росіяни посилили мобілізацію в окупованих Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку
14:14
Італія
МЗС Італії висловилося щодо ударів західною зброєю по РФ і відправки військ в Україну
14:06
На війні з РФ загинув український режисер Костянтин Петрик
14:06
"Зламували" мережі відомих компаній: СБУ спільно з західними спецслужбами викрила міжнародну мережу хакерів
13:47
На фото: метро "Площа Українських Героїв"
Київський метрополітен збільшить інтервал руху поїздів через брак фахівців
13:37
Олексій Сухачов
Працюємо задля повернення на позиції: директор ДБР про справи проти бійців, які покинули місця служби
13:22
Девід Лінч анонсував загадковий проєкт, фанати припускають, що йдеться про продовження "Твін Пікс"
13:14
зерно, зернова угода
Євросоюз підвищить тарифи на імпорт зерна з Росії й Білорусі
13:05
горілка Absolut
Партизани напоїли отруєною горілкою окупантів у Маріуполі, серед чотирьох померлих є офіцери
13:03
Зеленський і Путін
"Зеленський сам підписав закон, який забороняє йому вести переговори з Путіним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 30 травня
12:56
погода
Наталка Діденко спрогнозувала, де дощитиме в останній день весни
12:45
Міжнародний інститут преси висловив стурбованість питанням незалежності Укрінформу
12:40
Окупанти
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: дорогою до лікарні помер цивільний
12:38
Ексклюзив
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу робить усе більше помилок: Семиволос про те, що ізраїльські спецслужби стежили за суддями МКС
12:30
застосунок Дія
У Дії запустять функцію електронного бронювання від мобілізації, - Міноборони
12:17
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
В Офісі генпрокурора розповіли, скільки засуджених прагнуть іти воювати й де подали найбільше клопотань
12:17
трактор, поле, фермер
В Україні запрацює проєкт "Земельний банк" для аграріїв: які можливості він надає
12:12
Ірина Цибух
На Харківському напрямку загинула парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух
12:08
Електроенергія
На сьогодні ліміти споживання для областей не прогнозують: ситуація в енергосистемі на 30 травня
12:05
У Генштабі розповіли, де активізувались окупанти та куди перекидають резерви з інших ділянок
12:05
OPINION
Олексій Панич
Терпіти не можна заборонити
11:27
Огляд
світ, міжнародний огляд
США можуть підтримати удари України по Росії американською зброєю, а Швеція передає Україні життєво важливі літаки спостереження ASC 890. Акценти світових ЗМІ 30 травня
11:26
Норвегія
Норвегія перегляне заявки близько тисячі українців про надання притулку. Причина
11:22
Ексклюзив
Карта. Крим_2905
У районі Чорноморського в росіян не залишилося великих кораблів, - полковник ЗСУ Селезньов
11:17
Олаф Шольц
Шольц виступає за дозвіл Україні бити західною зброєю по території РФ, - Politico
10:50
Загоризонтна РЛС "Воронеж М" в Орську
США стурбовані ударами України по російських ядерних РЛС, - WP
10:19
фейк
"Проти України відкрили справу через тортури військовополоненого РФ": росіяни поширили чергову брехню
10:18
Оновлено
новини Львівщини
У Керчі вночі пролунали вибухи: ГУР підтвердило ураження двох катерів РФ
10:15
Ексклюзив
Карта. Часів Яр_2905
Ворог намагається штурмувати мікрорайон Новий у Часовому Яру, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
10:15
Працювали на окупаційну владу та вербували місцевих: СБУ затримала двох "посадовиць" з Херсонщини
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Що буде з нами далі?
10:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 травня: скільки коштують долар та євро
09:42
Ексклюзив
школа, окупанти, ТОТ
Окупанти взялися "перевиховувати" в таборах не лише українських дітей, а й їхніх батьків, - юристка Рашевська
09:35
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами": у Харкові є влучання у критичну інфраструктуру та постраждалі
09:34
Анастасія Завортнюк
У Росії померла акторка Анастасія Заворотнюк, зірка серіалу "Моя прекрасна няня"
09:24
Олександр Сирський|ЗСУ
Росіяни нарощують угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці й у районі Вовчанська, - Сирський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV