У класичному для себе стилі Трамп таки підняв ставки для нас перед зустріччю із Зеленським — тепер вже є запланована зустріч із Путіним в Будапешті (звучить, як дуже поганий жарт), і відповідно Путін вже почув майже все, що сьогодні скаже Трамп президенту України.

Від цього пропадає й ефект несподіванки, який ми хотіли ще зберегти, і тим паче може пропасти бажання Трампа якось рухати питання постачання Tomahawk та іншого озброєння — а нащо, якщо Путін вже хоче говорити й президент США впевнений, що вже зможе його там переконати? Читайте також: Про Tomahawk, "останнє трампівське попередження" та вплив на хід війни

Як я і казав весь тиждень, для Трампа Tomahawk — це переговорний інструмент, який може стати непотрібним саме в той момент, коли почне працювати. За такою логікою, він вже почав працювати, бо Путін вже нібито йде на переговори.