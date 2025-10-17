Трамп і Зеленський: ефект несподіванки зник
Сьогоднішні зустрічі будуть вдвічі важчими, особливо в оборонному сенсі
У класичному для себе стилі Трамп таки підняв ставки для нас перед зустріччю із Зеленським — тепер вже є запланована зустріч із Путіним в Будапешті (звучить, як дуже поганий жарт), і відповідно Путін вже почув майже все, що сьогодні скаже Трамп президенту України.
Від цього пропадає й ефект несподіванки, який ми хотіли ще зберегти, і тим паче може пропасти бажання Трампа якось рухати питання постачання Tomahawk та іншого озброєння — а нащо, якщо Путін вже хоче говорити й президент США впевнений, що вже зможе його там переконати?
Читайте також: Про Tomahawk, "останнє трампівське попередження" та вплив на хід війни
Як я і казав весь тиждень, для Трампа Tomahawk — це переговорний інструмент, який може стати непотрібним саме в той момент, коли почне працювати. За такою логікою, він вже почав працювати, бо Путін вже нібито йде на переговори.
Тому сьогоднішні зустрічі будуть вдвічі важчими, особливо в оборонному сенсі.
Про автора. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
