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OPINION

З Безуглої ліплять нового Арестовича

Ірина Геращенко
4 липня, 2024 четвер
14:06
Погляд Ірина Геращенко

Який разючий дисонанс між ставленням до ЗСУ, наших солдатів і командирів у міжнародних партнерів України й у шавок Банкової

Зміст

На літній сесії ПА ОБСЄ всі без виключення промовці, які згадували Україну, захоплювалися героїзмом і високою професійністю нашої Армії. Саме тому і тільки тому нам готові давати зброю.

Натомість бачимо системну і тривалу дискредитацію ЗСУ і цькування вищого військового керівництва з боку служок, наближених до офісного дуумвірату.

Очевидно, що це не самодіяльність навіженої депутатки. Інакше її б давно вигнали з комітету нацбезпеки. Але вона і досі залишається заступницею керівника, позиціонуючи свою позицію не як фракційну, а профільну, використовуючи статус для інспекції підрозділів і втручання у військові справи.

Чи є в ЗСУ проблеми? Очевидно. Ми всі чекаємо від Армії більшої злагодженості, координації між підрозділами, поваги до солдата, максимального захисту життя воїна, продуманості операцій, і наказів, меншої бюрократії. Й ці речі точно потрібно обговорювати в рамках комітету і парламенту, сприяючи модернізації ЗСУ, наближенню до стандартів НАТО.

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Але найбільші проблеми в ЗСУ все ж інші — недоукомплектованість підрозділів, недофінансованість тилового забезпечення, відсутність снарядів і дронів, зброї й техніки, розгалуженої системи захисних споруд. Ось чим в першу чергу мала б зайнятися влада, це пряма відповідальність уряду.

Критикеса військового керівництва весь час забуває, що всі критиковані нею рішення приймаються на ставці, і головним там є верховний головнокомандувач. Але до дуумвірату в служки питань немає.

Яка мета знищення репутації вищого військового керівництва? Торпеду запускають для пошуку винних, аби перекласти відповідальність.

Але ця системна дискредитація військових матиме важкі довгострокові наслідки. По-перше, це бʼє по репутації ЗСУ, не сприяє добровільній мобілізації, бо замість героїзувати армію, її системно зануляють. По-друге, це знецінює подвиг військових і їхню жертовність. Вище військове керівництво, на відміну від депутатів, уже 11-й рік на війні. І вони не заслужили такого ставлення.

По-третє, це деморалізує самих військових.

Ну, й останнє: як нам будуть давати зброю, якщо наші військові її "недостойні"?

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Зі служкою все зрозуміло, вона співає те, що хочуть чути на Банковій. Але чому мовчать інші слуги? Які ще вчора рукоплескали зігнаним у ЗСУ бойовим офіцерам? Армія — не масовка, застосовувати до командирів методи інформаційного кілерства — дуже ницо.

Й окрема для мене тема — сприяння в цьому українських ЗМІ. Журналісти продовжують розкручувати скандальну слугу, щодня запрошуючи на ефіри, надаючи її словам більшої ваги, сприяючи, аби її заяви виплеснулася за межі соцмереж і широко розійшлися. Ліплять нового Арестовича. Хто відповість за наслідки?

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народна депутатка України, фракція "Європейська Солідарність"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
Ірина Геращенко
ЗСУ
Війна з Росією
Слуга народу
Валерій Залужний
Мар'яна Безугла
Олександр Сирський
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