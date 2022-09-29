Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Дімітар Стоянов.

Він підтвердив, що 27 вересня посол України Віталій Москаленко вдруге звернувся до Болгарії за допомогою в обороні країни.

"На питання про озброєння моя відповідь була коротка і зрозуміла, запитувалися важкі озброєння, а не стрілецька зброя або боєприпаси. Я ні за що не дам важке озброєння, поки я міністр, і поки не буде змінено рішення парламенту", - сказав Стоянов.

Він також уточнив, що немає прямих погроз залучення Болгарії в конфлікт. "Єдина небезпека, яка існувала досі й існує, це вільно дрейфуючі міни", - додав в.о. міністра.

29 вересня Латвія, Румунія, Болгарія, США та Естонія закликали своїх громадян терміново покинути Російську Федерацію.

Того ж дня стало відомо, що Болгарія почала переговори з Газпром на "найвищому рівні" щодо постачання домовлених раніше обсягів газу.

6 серпня на тлі дипломатичного скандалу Болгарія зупинила видачу віз росіянам.

Раніше уряд Болгарії прийняв рішення про тимчасове закриття консульства країни в російському місті Єкатеринбург.

На початку липня Болгарія, згідно з санкціями Європейського Союзу, заморозила переказ із Росії до свого посольства, який призначався для виплат зарплат дипломатів.

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