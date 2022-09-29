Поки я міністр, не дам зброї для України, - очільник військового відомства Болгарії
Болгарія не постачатиме Україні важке озброєння, попри прохання Києва
Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Дімітар Стоянов.
Він підтвердив, що 27 вересня посол України Віталій Москаленко вдруге звернувся до Болгарії за допомогою в обороні країни.
"На питання про озброєння моя відповідь була коротка і зрозуміла, запитувалися важкі озброєння, а не стрілецька зброя або боєприпаси. Я ні за що не дам важке озброєння, поки я міністр, і поки не буде змінено рішення парламенту", - сказав Стоянов.
Він також уточнив, що немає прямих погроз залучення Болгарії в конфлікт. "Єдина небезпека, яка існувала досі й існує, це вільно дрейфуючі міни", - додав в.о. міністра.
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