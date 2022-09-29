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Поки я міністр, не дам зброї для України, - очільник військового відомства Болгарії

29 вересня, 2022 четвер
20:12
Світ Дімітар Стоянов

Болгарія не постачатиме Україні важке озброєння, попри прохання Києва

Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Дімітар Стоянов.

Він підтвердив, що 27 вересня посол України Віталій Москаленко вдруге звернувся до Болгарії за допомогою в обороні країни.

"На питання про озброєння моя відповідь була коротка і зрозуміла, запитувалися важкі озброєння, а не стрілецька зброя або боєприпаси. Я ні за що не дам важке озброєння, поки я міністр, і поки не буде змінено рішення парламенту", - сказав Стоянов.

Він також уточнив, що немає прямих погроз залучення Болгарії в конфлікт. "Єдина небезпека, яка існувала досі й існує, це вільно дрейфуючі міни", - додав в.о. міністра.

  • 29 вересня Латвія, Румунія, Болгарія, США та Естонія закликали своїх громадян терміново покинути Російську Федерацію.
  • Того ж дня стало відомо, що Болгарія почала переговори з Газпром на "найвищому рівні" щодо постачання домовлених раніше обсягів газу.
  • 6 серпня на тлі дипломатичного скандалу Болгарія зупинила видачу віз росіянам.
  • Раніше уряд Болгарії прийняв рішення про тимчасове закриття консульства країни в російському місті Єкатеринбург.
  • На початку липня Болгарія, згідно з санкціями Європейського Союзу, заморозила переказ із Росії до свого посольства, який призначався для виплат зарплат дипломатів.

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