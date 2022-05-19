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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект". В Міноборони відповіли російським політикам, які хочуть заборонити обмін бійців "Азова"

"Політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект". В Міноборони відповіли російським політикам, які хочуть заборонити обмін бійців "Азова"

19 травня, 2022 четвер
01:04
війна з Росією евакуація Азов

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала позицію депутатів Держдуми Росії про блокування обміну евакуйованих військовослужбовців полку "Азов"

Про це Ганна Маляр сказала у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Посадовиця вважає, що заяви представників країни-агресорки щодо заборони обміну українських військових з "Азовсталі" призначені для внутрішньої пропаганди. "У Росії є свої політичні процеси, є свої політичні угруповання. Тому ми звідти чуємо різні заяви різних людей з різних сил. Ми повинні їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект і на пропагандистську ціль для внутрішнього російського споживання", - зазначила Ганна Маляр.

Також Маляр просить утриматися від публічних заяв про обмін полоненими, адже надмірна публічність іноді може зашкодити не лише цій конкретній операції порятунку, а й всьому процесу обміну. "Це історія, якою повинні займатись професіонали", - наголосила заступниця очільника МОУ.

"Я розумію хвилювання і переживання, які зараз охопили нашу країну, тому що це наші захисники, це наші герої. Ми дійсно  робимо все можливе, щоб їх врятувати. Я розумію, що всі хочуть знати хоча б якусь інформацію, але триває операція порятунку. Це перше. По-друге, тривають перемовини. Тому що сама операція порятунку має декілька складних етапів. Цей процес дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може зашкодити і самому процесу, і нашим захисникам", - сказала Ганна Маляр.

  • 16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь". Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
  • Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
  • Український дипломат Володимир Огризко в ефірі Еспресо розповів про те, що у РФ можуть прийняти нову постанову щодо заборони обміну терористів і оголосити полк "Азов" терористичним, щоб азовців відправити до в'язниці.
  • На думку фахівців Інституту дослідження війни, Росія погодилася на евакуацію українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" в Маріуполі, аби оголосити про повний контроль над містом.

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Новини
евакуація
Ганна Маляр
Держдума РФ
полк "Азов"
обмін військовополоненими
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