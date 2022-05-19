"Політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект". В Міноборони відповіли російським політикам, які хочуть заборонити обмін бійців "Азова"

Про це Ганна Маляр сказала у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Посадовиця вважає, що заяви представників країни-агресорки щодо заборони обміну українських військових з "Азовсталі" призначені для внутрішньої пропаганди. "У Росії є свої політичні процеси, є свої політичні угруповання. Тому ми звідти чуємо різні заяви різних людей з різних сил. Ми повинні їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект і на пропагандистську ціль для внутрішнього російського споживання", - зазначила Ганна Маляр.

Також Маляр просить утриматися від публічних заяв про обмін полоненими, адже надмірна публічність іноді може зашкодити не лише цій конкретній операції порятунку, а й всьому процесу обміну. "Це історія, якою повинні займатись професіонали", - наголосила заступниця очільника МОУ.

"Я розумію хвилювання і переживання, які зараз охопили нашу країну, тому що це наші захисники, це наші герої. Ми дійсно робимо все можливе, щоб їх врятувати. Я розумію, що всі хочуть знати хоча б якусь інформацію, але триває операція порятунку. Це перше. По-друге, тривають перемовини. Тому що сама операція порятунку має декілька складних етапів. Цей процес дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може зашкодити і самому процесу, і нашим захисникам", - сказала Ганна Маляр.

16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь". Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Український дипломат Володимир Огризко в ефірі Еспресо розповів про те, що у РФ можуть прийняти нову постанову щодо заборони обміну терористів і оголосити полк "Азов" терористичним, щоб азовців відправити до в'язниці.

На думку фахівців Інституту дослідження війни, Росія погодилася на евакуацію українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" в Маріуполі, аби оголосити про повний контроль над містом.

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