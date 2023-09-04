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Політолог назвав одну із причин, чому Шольц блокує постачання ракет Taurus Україні

4 вересня, 2023 понедiлок
19:53
Війна з Росією Олаф Шольц

Німецький політолог Сергій Сумленний вважає, що причинами блокування постачання ракет Taurus Україні є позиція Шольца щодо недопущення ударів по території РФ та низька підтримка канцлера серед німців

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Шольц зараз намагається просто чекати й нічого не робити. Він дуже слабкий канцлер. Після виборів він чекав, коли утвориться коаліція і його призначили канцлером. В Шольца сьогодні дуже малий відсоток підтримки серед німців. Його партія зараз третя за рейтингом в Німеччині. Тому він просто чекає й думає, що хтось допустить помилку і він зможе цим скористатись", - пояснив Сумленний.

Політолог додав, що в Німеччині немає одноголосної підтримки надання Україні далекобійних ракет.

"Для Шольца досі не зрозуміло, як це можна нашкодити Росії. Він панічно боїться, що Україна буде успішно їх використовувати проти Росії. Він вважає, що можна допомагати Україні захищати власну територію, але не можна бити по РФ. Тому зараз настрої всередині Соціал-демократичної партії Німеччині відповідні. Кілька відомих політиків з цієї партії вже висловились проти надання Україні далекобійних ракет", - додав він.

Що відомо про ракети Taurus для України

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

Згодом нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Водночас німецьке видання Spiegel інформувало, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Того ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до партнерів та закликав їх якомога швидше надати країні далекобійні ракети Taurus і ATACMS.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини менше ніж за рік.

4 вересня очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца у тому, що він єдиний з коаліції блокує постачання крилатих ракет Taurus Україні

Україна
Росія
Німеччина
окупанти
допомога Україні
зброя для України
Олаф Шольц
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