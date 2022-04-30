Польща допоможе відновлювати зруйновану українську систему теле- та радіомовлення, - Держспецзв'язку

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.



"Нещодавно Литовська Республіка надала 19 телевізійних і FM-передавачів для таких цілей. Тепер очікуємо допомогу від колег із Польщі", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що під час ракетних обстрілів та бомбардувань постраждали десятки передавальних телевізійних центрів.



Нове телевізійне та радіомовне обладнання Україна отримає у межах співпраці Держспецзв’язку та КРРТ із провідним оператором ефірного радіо та телебачення Республіки Польща, компанією "Emitel".



Угода про постачання першої партії вже підписана представниками концерну та польської компанії.



Чотири потужних цифрових телевізійних передавачі, три FM-передавачі та антенні системи до них буде доставлено в Україну протягом чотирьох тижнів.

Нагадаємо, 14 березня в результаті ворожого авіаудару в Рівненській області була пошкоджена телевежа. Внаслідок цього в області не працює теле- та радіомовлення.

У Рівному з-під завалів зруйнованої телевежі визволили кількох людей.