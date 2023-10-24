Польща отримала уже 8 корейських винищувачів FA-50
ВПС Польщі отримали від Південної Кореї чергові два легкі бойові винищувачі FA-50 – загалом вже надійшло 8 з 48 літаків
Про це повідомив у соцмережі X міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Чергові корейські літаки – для Повітряних сил Польщі. На варшавське летовище Окєнце прибули два FA-50",- повідомив Блащак.
Він зазначив, що на сьогодні до Польщі доставлено вісім літаків FA-50, а до кінця цього року їх буде 12.
Загалом Польща закупила у Південної Кореї 48 легких бойових літаків FA-50, які постачатимуться до РП до 2028 року.
Їх загальна вартість становить 3 млрд доларів.
Раніше Блащак неодноразово заявляв, що в перспективі двох років Польща матиме найсильніші сухопутні війська в Європі. Крім збільшення чисельності ЗС країни до 300 тисяч відбувається технічна модернізація польської армії та її оснащення сучасним обладнанням. Зокрема, йдеться про танки Abrams і K2, корейські легкі бойові літаки FA-50, замовлені американські винищувачі F-35 тощо.
- У середині березня Польща зі Словаччиною погодилися передати Україні винищувачі МіГ-29. На початок Польща передала Україні 8 літаків МіГ-29.
- 15 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку винищувачами FA-50 та згодом F-35.
- 17 квітня у Словаччині повідомили про прибуття в Україну усіх 13 анонсованих винищувачів МіГ-29.
- 8 травня Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, які раніше обіцяла надати в рамках військової допомоги.
- У середині липня посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що Варшава може передати Києву усі наявні в неї винищувачі МіГ-29.
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