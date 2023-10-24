Польща отримала уже 8 корейських винищувачів FA-50

Про це повідомив у соцмережі X міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Чергові корейські літаки – для Повітряних сил Польщі. На варшавське летовище Окєнце прибули два FA-50",- повідомив Блащак.

Він зазначив, що на сьогодні до Польщі доставлено вісім літаків FA-50, а до кінця цього року їх буде 12.

Загалом Польща закупила у Південної Кореї 48 легких бойових літаків FA-50, які постачатимуться до РП до 2028 року.

Їх загальна вартість становить 3 млрд доларів.

Раніше Блащак неодноразово заявляв, що в перспективі двох років Польща матиме найсильніші сухопутні війська в Європі. Крім збільшення чисельності ЗС країни до 300 тисяч відбувається технічна модернізація польської армії та її оснащення сучасним обладнанням. Зокрема, йдеться про танки Abrams і K2, корейські легкі бойові літаки FA-50, замовлені американські винищувачі F-35 тощо.