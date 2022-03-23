Польща підозрює у шпигунстві 45 російських дипломатів, їх планують вислати з країни

Про це повідомляється на сайті польського уряду.



Голова Агентства внутрішньої безпеки надав Міністерству закордонних справ список із 45 співробітників російських спецслужб та їхніх однодумців, які, перебуваючи в Польщі, мають дипломатичний статус.



Голова Агентства просить вислати їх із території країни у зв’язку з політикою Росії щодо Польщі та її союзників, а також з огляду на російську агресію проти України.



Зазначається, що зібрані матеріали доводять, що діяльність виявлених офіцерів та осіб, які з ними співпрацюють, слугує реалізації проєктів російської розвідки, спрямованих на стабільність Польщі та її партнерів, а також становить загрозу інтересам та безпеці держави.



Серед офіцерів, на яких поширюється дія заявки, є співробітник російських служб, діяльність якого була виявлена ​​в ході розслідування щодо громадянина Польщі, затриманого 17 березня цього року за підозрою у шпигунстві.



В Агентстві наголошують, що співробітники російських спецслужб порушують польське законодавство та положення Віденської конвенції, використовуючи статус дипломата для ведення розвідувальної діяльності.

Нагадаємо, на саміті НАТО 24 березня Польща запропонує НАТО відправити миротворців в Україну.