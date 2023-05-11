Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM, посилаючись на власні джерела

За даними ЗМІ, польська прокуратура отримала інформацію про те, що Шредер міг вчинити кримінальний злочин, і почала розслідування. Це розслідування веде Мазовецький відділ Національної прокуратури з питань організованої злочинності та корупції.

"Згідно з документами, отриманими в ході розслідування, німецький політик міг використовувати своє становище в російському енергетичному секторі, щоб чинити подальший тиск на країни ЄС і Україну", – пише RMF FM.

Слідчі також з'ясовуватимуть роль колишнього канцлера у "підготовці вторгнення" Росії в Україну, оскільки, незважаючи на інтервенцію РФ на українську територію, "Шредер не залишив Кремль і пішов далі", займаючи посади в російських енергетичних компаніях.