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Польща почала розслідування ролі ексканцлера ФРН Шредера у підготовці Росії до війни з Україною, - ЗМІ

11 травня, 2023 четвер
20:38
Війна з Росією Герхард Шредер

Прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Польських слідчих цікавить роль друга Путіна в підготовці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM, посилаючись на власні джерела

За даними ЗМІ, польська прокуратура отримала інформацію про те, що Шредер міг вчинити кримінальний злочин, і почала розслідування. Це розслідування веде Мазовецький відділ Національної прокуратури з питань організованої злочинності та корупції.

"Згідно з документами, отриманими в ході розслідування, німецький політик міг використовувати своє становище в російському енергетичному секторі, щоб чинити подальший тиск на країни ЄС і Україну", – пише RMF FM.

Слідчі також з'ясовуватимуть роль колишнього канцлера у "підготовці вторгнення" Росії в Україну, оскільки, незважаючи на інтервенцію РФ на українську територію, "Шредер не залишив Кремль і пішов далі", займаючи посади в російських енергетичних компаніях.

Україна
Росія
Польща
Німеччина
російська армія
окупанти
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