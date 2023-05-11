Польща почала розслідування ролі ексканцлера ФРН Шредера у підготовці Росії до війни з Україною, - ЗМІ
Прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Польських слідчих цікавить роль друга Путіна в підготовці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM, посилаючись на власні джерела
За даними ЗМІ, польська прокуратура отримала інформацію про те, що Шредер міг вчинити кримінальний злочин, і почала розслідування. Це розслідування веде Мазовецький відділ Національної прокуратури з питань організованої злочинності та корупції.
"Згідно з документами, отриманими в ході розслідування, німецький політик міг використовувати своє становище в російському енергетичному секторі, щоб чинити подальший тиск на країни ЄС і Україну", – пише RMF FM.
Слідчі також з'ясовуватимуть роль колишнього канцлера у "підготовці вторгнення" Росії в Україну, оскільки, незважаючи на інтервенцію РФ на українську територію, "Шредер не залишив Кремль і пішов далі", займаючи посади в російських енергетичних компаніях.
- У серпні 2022 року Герхард Шредер заявив, що під час візиту до Москви зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним та говорив з ним про припинення вогню в Україні.
- Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер 9 травня відвідав прийом, який посол Росії влаштував честь перемоги у Другій світовій війні над Німеччиною
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