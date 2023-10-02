Польща проігнорувала Форум оборонних індустрій у Києві, хоча запрошення отримала однією з перших, - посол

Про це сказав в інтерв'ю TVN24 посол України в Польщі Василь Зварич.

Відповідаючи на запитання, чому на заході не було представників Польщі, посол сказав, що "це питання до польської сторони, тому що Польща була однією з перших, кого запросили на цей захід".

"Ми запросили всіх із дружніх нам країн, у тому числі й підприємства оборонної промисловості. Польща однією з перших отримала це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони", – додав він.

За словами дипломата, брати участь чи ні – "це суверенне рішення кожної країни".

"Ми надішлемо запрошення, а держава вже буде вирішувати, приймати це запрошення чи ні, виходячи зі своїх інтересів. Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польщі там немає", - сказав Зварич.