Польща відправить в Україну велику партію реагентів для Експертної служби МВС
Польські експерти також залучатимуться до проведення гуманітарного розмінування на території України
Про це інформує МВС України з посиланням на заяву заступниці міністра внутрішніх справ України Мері Акопян під час зустрічі з заступником міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща Бартошем Гродецьким.
"Наразі польські партнери готують до відправки в Україну велику партію реагентів для Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (Експертна служба МВС). Окрім того, польська сторона серйозно працює над розгортанням в Україні групи своїх спеціалістів для підтримки нашої держави у гуманітарному розмінуванні територій забруднених мінно-вибуховими предметами", - повідомила Мері Акопян.
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