Польща вимагатиме від ЄС введення санкцій на імпорт російської сільгосппродукції до Європи
Польща вимагатиме від Європейського Союзу запровадження обмежень на ввезення сільськогосподарської продукції з Росії в Європу
Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, цитує PAP.
Він зазначив, що дозволяти імпорт російської сільгосппродукції до ЄС з Росії під приводом продовольчої безпеки неприйнятно.
"Ми вважаємо, що санкції на російську сільськогосподарську продукцію потрібно вводити негайно, хоча б через проблеми з імпортом української продукції в ЄС", - сказав Садось.
Він додав, що Європі нині не загрожує зрив ланцюга поставок сільгосппродукції. Натомість зараз є проблема профіциту, пов'язана зі значно збільшеним імпортом сільгосппродукції з України.
- Нагадаємо, раніше Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна суттєво вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів.
- Пізніше стало відомо, що 21 квітня Польща розблокує для української агропродукції транзит до портів Європи, що проходить територією країни. Вже 24 квітня Укрзалізниця відновила транзит через територію Польщі української сільгосппродукції.
- Європейська комісія погодилася запровадити заборону на імпорт соняшникової олії з України, проте транзит цього продукту буде дозволений. Згодом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава та Брюссель досягли домовленості про обмеження українського агроімпорту: мовиться насамперед про зернові й кукурудзу.
- 2 травня Європейська комісія у вівторок ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України у 5 країн ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе