Польща вимагатиме від ЄС введення санкцій на імпорт російської сільгосппродукції до Європи

Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, цитує PAP.

Він зазначив, що дозволяти імпорт російської сільгосппродукції до ЄС з Росії під приводом продовольчої безпеки неприйнятно.

"Ми вважаємо, що санкції на російську сільськогосподарську продукцію потрібно вводити негайно, хоча б через проблеми з імпортом української продукції в ЄС", - сказав Садось.

Він додав, що Європі нині не загрожує зрив ланцюга поставок сільгосппродукції. Натомість зараз є проблема профіциту, пов'язана зі значно збільшеним імпортом сільгосппродукції з України.