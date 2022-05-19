Польські правоохоронці звинувачують двох чоловіків у шпигунстві на користь російської розвідки

Про це повідомляє речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарін.

У травні 2021 року Агентство внутрішньої безпеки заарештувало чоловіка, який виконував доручені завдання, а також надавав російським спецслужбам інформацію про польське військо та громадян. За цей злочин передбачено до 10 років позбавлення волі.

"Висновки SKW (Служби військової контррозвідки, - ред.) показують, що інформацію про боєготовність Збройних Сил Польщі та військ НАТО чоловік отримав на запит російських спецслужб. Він почув звинувачення в шпигунстві", - йдеться в повідомленні.

Про іншого підозрюваного у шпигунстві на користь Росії стало відомо у листопаді 2021 року. Тоді Агентство внутрішньої безпеки з'ясувало, що він допомагав заарештованому раніше у його шпигунській діяльності. Йому теж загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ знешкодила російську агентурну мережу у Миколаєві. Вона готувала проникнення ворожих ДРГ до Миколаєва та вивідувала інформацію про позиції українських військових.

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