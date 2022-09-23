Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Серед них – російські силовики, їхні поплічники з утворених окупантами місцевих "мвс" та очільники так званих "тєріторіальних ізбіратєльних комісій", - зазначає СБУ.

У перехоплених правоохоронцями документах країни-агресора йдеться, що саме підрозділи росгвардії та військової поліції зс РФ мають охороняти псевдореферендуми. Допомагати їм загарбники направили колаборантів із окупаційних адміністрацій та приватних охоронних структур, підконтрольних спецслужбам РФ.

СБУ також зібрала установчі дані на всіх організаторів незаконної діяльності, встановила місця їхнього перебування та маршрути руху, а також задокументувала злочинні дії.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ.

Депутат Запорізької облради Лишенко повідомив, що окупанти вигадують заходи, щоб забезпечити присутність людей для участі у "референдумі".

Окупанти планують залучити неповнолітніх до участі у псевдореферендумі на Донеччині, аби компенсувати нестачу охочих.

23 вересня, у перший день побудинкового "референдуму", в Мелітополі прогримів сильний вибух. Містяни не виходять із дому. До Маріуполя у перший день "референдуму" в'їхало 27 російських військових вантажівок.

На Херсонщині окупанти створюють картинку черг на "виборчих дільницях", їх охороняє росгвардія, утім насправді на псевдореферендум місцеві жителі не прийшли.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулося до всіх причетних до псевдореферендумів: на кожного накладуть санкції, буде ініційовано кримінальне переслідування й арешт майна.

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