Понад €5 млрд на допомогу Україні зникли у німецькому бюджеті, - Bild

Про це інформує Bild.

Бюджетний проєкт на наступний рік передбачає лише 120 млн євро для України, тоді як міністерство оборони Німеччини вважає, що Києву потрібно 5,22 млрд.

Бундесвер пояснив, на які цілі необхідно більше коштів:

880 млн на протиповітряну оборону;

675 млн на бойові броньовані авто;

390 млн на навчання українських військових;

935 млн на засоби захисту;

2,34 млрд на ремонт і логістику.

Збройні сили Німеччини заявили, що не вистачає 525 млн євро на оновлення техніки, яку вони віддали Україні, але цього немає у бюджеті.

"Ми маємо стримати своє слово. Не повинно бути так, що в нас вичерпаються фінансові можливості, коли справа дійде до допомоги Україні наступного року", - заявив відповідальний за оборонний бюджет у комітеті Андреас Шварц.

Проєкт бюджету буде затверджено у листопаді після обговорень.

Що відомо про допомогу Україні від Німеччини

Німеччина - одна з країн, які допомагають нашим солдатам. Вона дала нам артилерію, танки Leopard різних моделей, системи ППО IRIS-T і Patriot, амуніцію, машини, дрони та інше озброєння.

3 жовтня стало відомо, що уряд Німеччини надав Україні новий пакет військової допомоги, серед якої спецтехніка, засоби зв'язку та снаряди.

Збройовий концерн Rheinmetall отримав від німецького уряду замовлення на понад 150 тисяч артилерійських снарядів для України.

10 жовтня Німеччина оголосила про надання 10 танків Leopard 1, додаткових систем ППО Patriot та IRIS-T, а також трьох зенітних гармат Gepard. А вже 13 жовтня ФРН оголосила про надання додаткового пакета підтримки.

Німеччина 20 жовтня надала новий пакет військової допомоги Україні, до складу якого зокрема увійшли три зенітні установки Gepard та машини для охорони кордону.

Також державний секретар федерального міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт заявив, що уряд країни виділить Україні на відновлення ще €200 мільйонів.