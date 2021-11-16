Попередники, - міністр спорту Гутцайт розповів, хто винен у допінг-скандалі в українському спорті

Про це повідомляє "Главком".



За словами Гутцайта, за ситуацією не слідкували колишній міністр спорту Ігор Жданов та його заступник Ігор Гоцул

"Я не хочу коментувати висловлювання Гоцула та Жданова. У розслідуванні "Геркулеса" сказано, що всі ці порушення почалися ще з 2012 року. Тобто за часів, коли президентом Федерації легкої атлетики вісім років був Гоцул, а Жданов чотири з половиною роки - міністром. І вони відверто нічого не робили та не контролювали. Вони заплющували очі на все, а зараз кидають у мене каміння. Впевнений, справедливість буде на нашому боці, ми вирішимо це питання на користь українських спортсменів і більше не буде таких випадків", - сказав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.



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У 2021 році НАДЦУ повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, проте насправді вони були здані у позазмагальний час. Це, нібито, робилося для того, щоб спортсмен виконав норматив щодо необхідної кількості позазмагальних тестів перед Олімпіадою-2020 у Токіо.

WADA найближчим часом має ухвалити рішення за результатами цього розслідування. Щодо НАДЦУ порушено процес щодо його відповідності кодексу WADA.



Керівництво НАДЦУ вже подало у відставку.

Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.

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