Попередники, - міністр спорту Гутцайт розповів, хто винен у допінг-скандалі в українському спорті
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт вважає, що у допінговому скандалі, який стався у нашому спорті, винні його попередники
Про це повідомляє "Главком".
За словами Гутцайта, за ситуацією не слідкували колишній міністр спорту Ігор Жданов та його заступник Ігор Гоцул
"Я не хочу коментувати висловлювання Гоцула та Жданова. У розслідуванні "Геркулеса" сказано, що всі ці порушення почалися ще з 2012 року. Тобто за часів, коли президентом Федерації легкої атлетики вісім років був Гоцул, а Жданов чотири з половиною роки - міністром. І вони відверто нічого не робили та не контролювали. Вони заплющували очі на все, а зараз кидають у мене каміння. Впевнений, справедливість буде на нашому боці, ми вирішимо це питання на користь українських спортсменів і більше не буде таких випадків", - сказав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
Читайте також: Українських спортсменів можуть не допустити до Олімпіади-2022 через порушення допінгових правил
У 2021 році НАДЦУ повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, проте насправді вони були здані у позазмагальний час. Це, нібито, робилося для того, щоб спортсмен виконав норматив щодо необхідної кількості позазмагальних тестів перед Олімпіадою-2020 у Токіо.
WADA найближчим часом має ухвалити рішення за результатами цього розслідування. Щодо НАДЦУ порушено процес щодо його відповідності кодексу WADA.
Керівництво НАДЦУ вже подало у відставку.
Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.
- Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки за вживання заборонених препаратів.
- 27 жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило звіт про порушення правил Національним антидопінговим центром України.
- Після цього керівники Національного антидопінгового центру України покинули свої посади після звинувачень у порушенні правил WADA.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.57
-
EUR
Купівля 29.85Продаж 30.28
- Актуальне
- Важливе