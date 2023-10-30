Попри голод у країні, КНДР продовжуватиме постачати озброєння до РФ, - головна консультантка НІСД
Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко зазначила, що Північна Корея майже два роки постачає до Росії озброєння
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Під час візиту до Росії Кім Чен Ин просив фінансової, гуманітарної й продовольчої допомоги. Наразі у Північній Кореї спостерігається серйозний голод, але, з огляду на герметичність країни, масштаби голоду дослідити важко. Скоріш за все Північна Корея продовжуватиме постачати РФ певні види озброєння, тому що вона це робила протягом майже двох років війни", - зауважила Гриценко.
За її словами, бійці ЗСУ знаходили на полі бою боєприпаси виробництва КНДР.
"Там ще були боєприпаси для ствольної артилерії й РСЗВ - це озброєння, яке КНДР отримувало від СРСР. Але питання полягає в кількості і якості цього озброєння. Скоріш за все, ці постачання не змінять ситуацію на фронті", - підкреслила Гриценко.
Що відомо про співпрацю РФ та КНДР
Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.
На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.
13 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний" в Амурській області РФ.
Вже у жовтні повідомлялось, що супутникові знімки показали найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР.
Згодом стало відомо, що з 7 вересня по 1 жовтня Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
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