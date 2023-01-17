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Попросили у світу далекобійні ракети і ППО: жителі Дніпра провели акцію біля зруйнованої Росією багатоповерхівки

17 січня, 2023 вiвторок
20:04
Суспільство жителі Дніпра провели акцію біля зруйнованої Росією багатоповерхівки

Активісти провели акцію біля зруйнованої ворогом багатоповерхівки у Дніпрі, вимагаючи, аби світ надав Україні далекобійні ракети

Про це в telegram повідомляє ДніпроОВА.

"Місцеві активісти допомагають постраждалим від ворожого ракетного удару по Дніпру. А ще – звертаються до світу. Вимагають озброєння, яке допоможе вижити людям в Україні", - йдеться у дописі.

Зокрема повідомляється, що люди кажуть, що Україні треба знищувати ворожі винищувачі. Активісти звернулися до світової спільноти кількома мовами, сподіваючись, що так міжнародна спільнота точно зрозуміє.

"Ми вдячні світові за допомогу, але нам потрібно більше, бо загроза велетенська", – говорить дніпрянка Юлія.

Окрім далекобійних ракет, містяни просять у міжнародних партнерів і системи ППО.

 

  • У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Станом на вечір 15 січня було відомо, що поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 30 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо було зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.
  • Фахівці української приватної OSINT-компанії Molfar встановили імена 44 росіян, дії яких, імовірно, безпосередньо призвели до до ракетної атаки 14 січня 2023 року по багатоповерхівці у Дніпрі.
  • А світ почав реагувати на такі дії РФ. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив російську атаку на житлову багатоповерхівку 14 січня та назвав її "огидною та неприйнятною".
  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав, що Росія свідомо атакує цивільні об'єкти України та обстрілює мирних громадян, тому світова спільнота має зупинити країну-агресора.
  • Своєю чергою прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала союзників України надати нашій країні більше зброї, зокрема, танки й засоби ППО. Каллас зауважила: "Атаками на Дніпро та інші місця в Україні Росія знову довела, що вона терористична держава".
  • А голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що злочини росіян не залишаться безкарними, зокрема й ракетний удар по житловому будинку.
  • За даними Офісу президента на 16 січня, у зруйнованому ракетою РФ будинку у Дніпрі знищено понад 200 квартир.

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Світ
зброя
Дніпро
війна з Росією
зброя для України
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