Посол Франції про рух України до НАТО: "Давайте не відкривати перспективу, яка є нереалістичною"
У НАТО немає консенсусу серед країн щодо надання Україні Плану дій для членства
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю ТСН.ua.
"Ми наполягаємо на реалізації того, що було вирішено минулого року, зокрема, в рамках Розширеного партнерства між НАТО та Україною", - зазначив він.
За словами посла, Україна має вибудувати консенсус у Альянсі для отримання ПДЧ та вступу у НАТО.
"Давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка наразі не є реалістичною", - сказав де Понсен.
За його словами, Україні потрібно зосередитися на реформах.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не готовий надати чіткий графік вступу України в Альянс.
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- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членства в НАТО.
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- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, НАТО має чесно відповісти на питання про терміни отримання ПДЧ країною та вступу в Альянс.
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