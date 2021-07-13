Посол Франції про рух України до НАТО: "Давайте не відкривати перспективу, яка є нереалістичною"

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми наполягаємо на реалізації того, що було вирішено минулого року, зокрема, в рамках Розширеного партнерства між НАТО та Україною", - зазначив він.

За словами посла, Україна має вибудувати консенсус у Альянсі для отримання ПДЧ та вступу у НАТО.

"Давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка наразі не є реалістичною", - сказав де Понсен.

За його словами, Україні потрібно зосередитися на реформах.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не готовий надати чіткий графік вступу України в Альянс.

Перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що 13 членів НАТО підтримують вступ України до Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членства в НАТО.

Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай зазначив, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі та членства недостатньо досягнення певних критеріїв.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, НАТО має чесно відповісти на питання про терміни отримання ПДЧ країною та вступу в Альянс.