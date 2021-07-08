"Якщо причиною є РФ, не кажіть, що це через брак реформ": Кулеба заявив, що Україна заслужила на "наступний крок у євроатлантичній інтеграції"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що НАТО має чесно відповісти на питання про терміни отримання ПДЧ країною та вступу в Альянс
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра в Центрі східноєвропейських досліджень у Вільнюсі.
За словами Кулеби, Україна хоче почути чесну відповідь від НАТО.
"Наша позиція проста: ми всі реалісти, і якщо Росія є причиною, не кажіть нам, що це через брак реформ", - сказав він.
Кулеба додав, що Україна здійснила багато реформ у секторі оборони та безпеки і готова продовжити.
"Ми продовжимо, не лише через НАТО, а й через наші особисті інтересі. Але ми хочемо чесної відповіді натомість - відповіді на запитання "коли". Ми розуміємо, що членство в НАТО - це не дата в календарі, яку можна виділити червоним. Але ми зробили достатньо, щоб заслужити на наступний крок у євроатлантичній інтеграції", - наголосив Кулеба.
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