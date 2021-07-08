"Якщо причиною є РФ, не кажіть, що це через брак реформ": Кулеба заявив, що Україна заслужила на "наступний крок у євроатлантичній інтеграції"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра в Центрі східноєвропейських досліджень у Вільнюсі.

За словами Кулеби, Україна хоче почути чесну відповідь від НАТО.

"Наша позиція проста: ми всі реалісти, і якщо Росія є причиною, не кажіть нам, що це через брак реформ", - сказав він.

Кулеба додав, що Україна здійснила багато реформ у секторі оборони та безпеки і готова продовжити.

"Ми продовжимо, не лише через НАТО, а й через наші особисті інтересі. Але ми хочемо чесної відповіді натомість - відповіді на запитання "коли". Ми розуміємо, що членство в НАТО - це не дата в календарі, яку можна виділити червоним. Але ми зробили достатньо, щоб заслужити на наступний крок у євроатлантичній інтеграції", - наголосив Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не готовий надати чіткий графік вступу України в Альянс.

Перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що 13 членів НАТО підтримують вступ України до Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членства в НАТО.

Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай зазначив, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі та членства недостатньо досягнення певних критеріїв.