Про це Ціхоцький заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Я не розумію, чому ця трагедія мала вплинути на польсько-українські відносини. Одразу і президент, і прем'єр-міністр Польщі заявили, що вбивство двох польських громадян було наслідком агресії Росії, а саме – масованої ракетної атаки РФ по Україні. І відповідальність за ці вбивства несе Російська Федерація. Ніхто не ставить питань чи тим більше якихось застережень Україні", - сказав Ціхоцький.

Він наголосив, що заклики про застосування п'ятої статті НАТО, які з'явилися одразу після падіння ракети, вважає непрофесійними.

"Я бачив деякі коментарі окремих експертів та публіцистів у соцмережах щодо їх очікувань по реакції НАТО на цю трагедію. Мене здається, що це не зовсім професійні коментарі. Я впевнений, що відповідь НАТО на агресію Росії проти України є безпрецедентною. Надається допомога Україні, яка не є членом Альянсу, у величезному масштабі. Зрозуміло, що не всі люди професійно ознайомлені зі структурою, юридичними підставами чи політичними умовами в НАТО", - зазначив Ціхоцький.

Він висловив переконання, що з трагедії з падінням ракети на території Польщі було зроблено правильні висновки.

"Швидко відреагували наші союзники, які заявили про солідарність. Є також пропозиція, яка обговорюється з боку Німеччини щодо дислокації систем ППО. Мені здається, ця трагедія ще більш змусила усвідомити, що мова йде не про якийсь локальний конфлікт, а що агресія Росії несе загрозу всій Європі", - припустив Ціхоцький.

15 листопада на території Польщі під час масовнаого обтірлу РФ України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що вибух у Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав РФ відповідальною за падіння ракети на території Польщі РФ.

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