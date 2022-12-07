Посол Польщі розповів, як вплинула трагедія з ракетою у Пшеводуві на відносини Варшави та Києва
Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що трагедія з падінням ракети у Пшеводуві не вплинула на україно-польські відносини, а провина за неї повністю лежить на РФ
Про це Ціхоцький заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
"Я не розумію, чому ця трагедія мала вплинути на польсько-українські відносини. Одразу і президент, і прем'єр-міністр Польщі заявили, що вбивство двох польських громадян було наслідком агресії Росії, а саме – масованої ракетної атаки РФ по Україні. І відповідальність за ці вбивства несе Російська Федерація. Ніхто не ставить питань чи тим більше якихось застережень Україні", - сказав Ціхоцький.
Він наголосив, що заклики про застосування п'ятої статті НАТО, які з'явилися одразу після падіння ракети, вважає непрофесійними.
"Я бачив деякі коментарі окремих експертів та публіцистів у соцмережах щодо їх очікувань по реакції НАТО на цю трагедію. Мене здається, що це не зовсім професійні коментарі. Я впевнений, що відповідь НАТО на агресію Росії проти України є безпрецедентною. Надається допомога Україні, яка не є членом Альянсу, у величезному масштабі. Зрозуміло, що не всі люди професійно ознайомлені зі структурою, юридичними підставами чи політичними умовами в НАТО", - зазначив Ціхоцький.
Він висловив переконання, що з трагедії з падінням ракети на території Польщі було зроблено правильні висновки.
"Швидко відреагували наші союзники, які заявили про солідарність. Є також пропозиція, яка обговорюється з боку Німеччини щодо дислокації систем ППО. Мені здається, ця трагедія ще більш змусила усвідомити, що мова йде не про якийсь локальний конфлікт, а що агресія Росії несе загрозу всій Європі", - припустив Ціхоцький.
- 15 листопада на території Польщі під час масовнаого обтірлу РФ України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.
- Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що вибух у Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав РФ відповідальною за падіння ракети на території Польщі РФ.
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