Про це повідомляється в офіційному твітері Посольства Німеччини.

"Ми повернулися! Вчора Посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві", - йдеться у твіті.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок урочисто підняла німецький прапор біля будівлі посольства.

Крім того, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що у першу чергу адміністрація посольства планує владнати організаційні моменти, аби одразу приступити до роботи. Наразі в офісі перебуває невелика команда дипломатів.

Надалі Фельдгузен планує особисто зустрітися з усіма членами політичного керівництва України.

Нагадаємо, учора Зеленський повідомив, що у столицю повернулися 36 іноземних представництв

З 3 травня посольство Кіпру знову працює у Києві

Крім того, у травні відновили свою роботу у столиці посольство Угорщини та посольство Південної Кореї.

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