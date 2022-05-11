Посольство Німеччини відновило роботу у Києві
Посольство Німеччини офіційно повернулося до Києва. Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок підняла біля будівлі німецький стяг
Про це повідомляється в офіційному твітері Посольства Німеччини.
"Ми повернулися! Вчора Посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві", - йдеться у твіті.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок урочисто підняла німецький прапор біля будівлі посольства.
Крім того, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що у першу чергу адміністрація посольства планує владнати організаційні моменти, аби одразу приступити до роботи. Наразі в офісі перебуває невелика команда дипломатів.
Надалі Фельдгузен планує особисто зустрітися з усіма членами політичного керівництва України.
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