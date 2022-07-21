Постачання дизпалива в Україну: Укрзалізниця домовилася про співпрацю з польською PKN Orlen
Укрзалізниця домовилася про постачання дизпалива в Україну з однією з найбільших нафтопереробних компаній Східної Європи – польською PKN Orlen
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України
Постачанням дизпалива для потреб української економіки відтепер буде займатися одна з найбільших нафтопереробних компаній Східної Європи – польська PKN Orlen. Саме з PKN Orlen АТ "Укрзалізниця " ( що визначена державним імпортером палива для потреб економіки) має сьогодні відповідні тематичні домовленості про стратегічне співробітництво. Це співробітництво стало можливим завдяки успішному досвідові співпраці в останні місяці.
Як наголосив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, мова як про системні, так і про оперативні поставки пального. Таким чином, Україна розраховує не тільки на покращення ситуації з нестачею, але й зменшення ціни дизелю на АЗС.
"Плануємо, що вже найближчим часом, - говорить міністр, - зможемо забезпечувати ключові потреби країни у пальному – потреби Збройних Сил України, аграріїв, промисловості та цивільного населення".
Водночас Укрзалізниця працює з іншими великими постачальниками нафтопродуктів для насичення української економіки необхідною кількістю пального.
- Кабінет міністрів України надав Укрзалізниці повноваження на публічну закупівлю нафтопродуктів за міжнародними договорами
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