Повітряні сили заперечили інформацію Newsweek, що F-16 вже в Україні

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Сьогодні, 27 грудня, американське видання Newsweek поширило інформацію, що перші літаки F-16, ймовірно, вже прибули в Україну. Чутки у ЗМІ з'явилися після того, як за останній тиждень російська армія втратила чотири Су-34.

Паралельно російські пропагандисти припускали, що "сушки" могли бути збиті за допомогою F-16, які Україна чекає від західних партнерів. Росіяни вже й говорили про нібито знищення перших літаків.

Однак у коментарі "РБК-Україна" речник Повітряних сил Юрій Ігнат заперечив прибуття F-16 в Україну. За його словами, все ще ведеться підготовка до отримання перших бортів.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їх кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

Водночас ISW зазначив, що Україна, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.