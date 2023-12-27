Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Повітряні сили заперечили інформацію Newsweek, що F-16 вже в Україні

Повітряні сили заперечили інформацію Newsweek, що F-16 вже в Україні

27 грудня, 2023 середа
20:43
Війна з Росією US Department of Defense

У Повітряних силах не підтверджують, що станом на середу, 27 грудня, F-16 вже перебувають в Україні

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Сьогодні, 27 грудня, американське видання Newsweek поширило інформацію, що перші літаки F-16, ймовірно, вже прибули в Україну. Чутки у ЗМІ з'явилися після того, як за останній тиждень російська армія втратила чотири Су-34.

Паралельно російські пропагандисти припускали, що "сушки" могли бути збиті за допомогою F-16, які Україна чекає від західних партнерів. Росіяни вже й говорили про нібито знищення перших літаків.

Однак у коментарі "РБК-Україна" речник Повітряних сил Юрій Ігнат заперечив прибуття F-16 в Україну. За його словами, все ще ведеться підготовка до отримання перших бортів.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у  небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їх кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

Водночас ISW зазначив, що Україна, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.

Україна
фейк
F-16
Військові новини
Читайте також:
полонені окупанти
26 грудня, 2023 вiвторок
"Список 200": Україна опублікувала прізвища полонених солдатів, яких РФ відмовилася повернути додому
27 грудня, 2023 середа
Удар РФ по залізничному вокзалу в Херсоні 27 грудня: загинув поліцейський, поранені 4 людини
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
27 грудня, 2023 середа
Через удар по "Новочеркаську" у Феодосії 23 моряки отримали поранення, один загинув, - росЗМІ
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 грудня
20:58
OPINION
Маріанна Єлейко
Взаємодія – одна із сильних сторін українського суспільства
20:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Інформаційна політика щодо мобілізації може призвести до непередбачуваних наслідків. Колонка Сергія Згурця
20:38
Засідання Сейму Республіки Польща
У Польщі ухвалили рішення про ліквідацію державних ЗМІ
20:05
ЗСУ
Українські війська відбили 27 атак РФ на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:04
жіночий бронежилет
Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць
20:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Перемоги та зради 2023-го з території культури
19:44
книги
Держава почала виплачувати борги за програмами Українського інституту книги
19:42
Дональд Трамп
Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою усунути Трампа від праймеріз
19:26
Шмигаль
Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію
19:00
Огляд
злочини окупантів
Катування, зґвалтування та викрадення: які злочини проти українців в окупації чинили росіяни у 2023 році та як притягнути кривдників до відповідальності
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 672-го дня війни: в Росії через українських хакерів не працюють магазини та заправки, а Євросоюз планує обійти вето Угорщини для допомоги Україні
18:59
Дональд Туск
Туск запевнив, що польський уряд близький до розблокування кордону з Україною
18:50
Обкладинка фільму про блокаду кордогу
Проросійська операція на польському кордоні: вийшов документальний фільм про справжню причину і мету блокування
18:50
штучний інтелект
The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав: газета подала до суду
18:35
російський полонений
Окупанти здаються у полон через "нелюдське ставлення командування РФ" та великі втрати у підрозділах, - ОК Захід
18:17
Ярослав Ракицький
"Гімн України співаю і буду співати": Ракицький заявив про бажання повернутись у збірну
18:05
OPINION
Борислав Береза
Проблеми з мобілізацією — це ідеальний шторм
18:00
Іван Вигівський
Голова Нацполіції про мобілізацію правоохоронців: "Ми максимально залучені до складу Сил оборони та дбаємо про внутрішній фронт"
17:57
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ замінить "Новочеркаськ" не раніше 2035-2036 років, - експерт Катков
17:53
Ілюстративне фото
У Дії з'явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання. Як скористатися
17:48
Оновлено
гривня тисяча гривень
Україна може відкласти виплату пенсій, якщо США та ЄС не нададуть фіндопомогу, – Мінекономіки
17:41
Росія прагне провести неформальне засідання Ради безпеки ООН, на яке запросить пропагандистів, - ГУР
17:39
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Ексфутболісти збірної Англії накинулись на Зінченка: через українця "Арсенал" може втратити титул АПЛ
17:35
Ексклюзив
бойовий медик
"Працюють за трьох": капітан медслужби бригади Гвардії наступу "Буревій" закликав цивільних медиків долучитися до війни
17:27
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Жеваго: Якщо не знайдемо гроші на бюджет, то доведеться друкувати, а це призведе до інфляції
17:23
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Зеленський заявив, що Україна у 2023 році випустила втричі більше зброї, ніж торік
17:15
Сергій Аксьонов
За 9 років окупації Криму українські силовики розслідували 585 справ - прокуратура
17:06
На фото: Пʼєр Рішар та Жерар Депардьє у 1983 році
Пʼєра Рішара позбавили звання посла благодійної організації за підтримку звинуваченого у зґвалтуванні Депардьє
17:04
Вадим Гутцайт
З початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 400 українських спортсменів
16:59
Вадим Гутцайт
Президент НОК Гутцайт поскаржився, що не має можливості забронювати усіх спортсменів від мобілізації
16:56
російський десантний корабль "Новочеркаськ"
Путін прагне покарати сили ППО Криму: росіяни шукають винних у знищенні "Новочеркаська", - "Атеш"
16:40
Дубінський, суд
Суд залишив Дубінського під вартою
16:36
Вибори у Росії
На ТОТ прибули кремлівські політтехнологи, щоб "намалювати" явку на президентських виборах РФ, - ЦНС
16:22
На фото: Чарлі Шин
Сусідку Чарлі Шина судять за напад на актора та спробу його задушити
16:07
OPINION
Євген Магда
Росія вже не домінує у Чорному морі
16:06
долари
У грудні Мінфін залучив $5 млрд зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів
15:58
кібератака
"Мільйонні збитки для економіки РФ": українська IT Армія паралізувала роботу російської EPR-системи
15:35
Гостомель
Німеччина ідентифікувала росіян, яких підозрюють в обстрілах Гостомеля
15:34
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
Мобілізація не передбачає одномоментного призову, - колишній військовий прокурор Чумак пояснив, чому це неможливо
15:31
Тігран Оганнісян та Микита Ханганов
Вбивство двох неповнолітніх партизанів у Бердянську: окупанти не віддають батькам тіла дітей уже пів року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV