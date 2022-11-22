Пожежа на заводі у Китаї: загинули 36 людей
Щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожежі на заводі в провінції Хенань у Китаї, ще двоє постраждали і стільки ж зникли безвісти
Про це повідомляє Reuters.
Трагедія сталася у місті Аньян, що в провінції Хенань. Повідомляється, що також постраждали двоє людей.
Ще два вважаються зниклими безвісти.
Як повідомляє The Associated Press із посиланням на державні ЗМІ Китаю, пожежа спалахнула в понеділок близько 16:00, її гасили кілька годин поспіль.
На боротьбу з вогнем та його наслідками прибули 60 пожежників та понад 200 рятувальників.
- Нагадаємо, ще одна масштабна пожежа трапилась у Китаї в середині вересня. У місті Чанша загорівся хмарочос заввишки понад 200 метрів.
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