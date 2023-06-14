Бачу, що треба пояснити ситуацію щодо позиції росіян по воєнному злочину зі знищення Каховської ГЕС.

Так от, позиція "це страшна трагедія" не приймається. Як і позиція "це все сталося у результаті війни".

Останнім часом бачив, як багато "хороших росіян" просувають тезу: неважливо, чому це трапилося, все одно ж путін почав війну, і він винуватий. Таким чином вони, наче, роблять "реверанс", але все це теж напівправда і маніпуляція.

Як і тези, що "воно зруйнувалося саме, через неналежне обслуговування", або що "це не було комусь вигідне у військовому плані".

Давній принцип "кому вигідно" вказує лише на одного винуватця — російську окупаційну армію. І байдуже, що їх самих частково могло змити у Дніпро. "М'ясні штурми" показують, як мало вони цінують своїх людей.

Давній принцип "кому вигідно" вказує лише на одного винуватця — російську окупаційну армію. І байдуже, що їх самих частково могло змити у Дніпро. "М'ясні штурми" показують, як мало вони цінують своїх людей

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Багато було "військового сенсу" у "війні з трансформаторами" та руйнацією українських електростанцій? Ні, це був чистий тероризм. Головний сенс — зробити українцям гірше. Руйнація ГЕС — це прояв тієї самої логіки. Руйнація заради руйнації. Тероризм заради тероризму. Війна з цивільними, спроба максимально зробити Україну непридатною для життя.

Лише у хворій свідомості "російських лібералів" хтось з українців міг піти на такий злочин. Бо навіть за нашого з вами життя наслідки цієї катастрофи можуть не бути виправлені.

Ні, це не "катастрофа", не "трагедія" - це конкретний воєнний злочин. Як будь-який злочин він має виконавців, і має тих, хто його замислив.

Ні, це не "катастрофа", не "трагедія" - це конкретний воєнний злочин. Як будь-який злочин він має виконавців, і має тих, хто його замислив

Тобто, це як конкретні військовослужбовці, так і військово-політичне керівництво РФ. І вони мають бути притягнені до відповідальності. Якщо ж вони подохнуть раніше, ніж будуть притягнені (а так, мабуть, і буде), а також після цього притягнення, відповідальність буде нести вся їхня держава, і кожен росіянин. Потім усе буде пораховано, і за все вони повинні будуть платити. Якщо, звісно, планують мати відносини з цивілізованим світом.

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Платити мають "ватники", ліберали, платити мають президент Патрушев або президент Навальний. Усі й кожен. І усі й кожен мають визнати, що це був злочин. Колосальний, страшний злочин проти людства. Черговий злочин, який створила російська держава проти українського народу.

Мені не потрібне "співчуття" від росіян, мені потрібне визнання злочинних дій їхньої власної держави, і злочинного характеру цієї держави, за що колись має настати відповідальність.

І усі спроби вигадати "втомлені дамби" чи якісь "катастрофи" тут не допоможуть. Катастрофа — це виверження вулкана, землетрус. Навіть техногенна аварія. А те, що трапилося на Півдні України — це страшний злочин. Один з найстрашніших у світовій історії. Злочин, який вчинив російський народ проти народу українського.

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Про автора. Петро Олещук, політолог

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