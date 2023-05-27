Президент Бразилії Лула да Сілва відмовився їхати в гості до Путіна
Президент Бразилії Лула да Сілва відхилив запрошення Путіна відвідати Росію та стати учасником Міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі
Про це він написав у твіттер.
"Щойно розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Подякував йому за запрошення відвідати Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі та відповів, що зараз не можу поїхати до Росії, але підтвердив готовність Бразилії, а також Індії, Індонезії та Китаю, спілкуватися з обома сторонами конфлікту заради досягнення миру", - зазначив Лула да Сілва.
- Нагадаємо, 16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив Володимира Путіна та Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні.
- Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир".
- 22 квітня Лула да Сілва у відповідь на запрошення відвідати Україну пообіцяв відправити до Києва свого спеціального помічника.
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