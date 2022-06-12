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Президент Німеччини пропонує впровадити обов'язкову соціальну службу для молоді

12 червня, 2022 неділя
17:38
Світ Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав запровадити обов'язкову службу у соціальній сфері або у бундесвері для всіх молодих чоловіків та жінок

Про це Штайнмаєр повідомив в інтерв'ю для Bild am Sonntag.

"Я знаю, що це буде не просто, але хотів би, щоб ми провели дебати щодо обов'язкової соціальної служби", - сказав він.

Президент ФРН  залишив відкритим питання про тривалість такої служби, зазначивши, що вона не обов'язково має тривати рік, можна було б вибрати інший термін.

"Чи не стало б корисним для нашої країни, якби жінки та чоловіки на певний термін пропонували свої послуги суспільству?" - запитав він.

За його словами, обов'язкову службу можна було б проходити як в армії, так і в будинках для людей похилого віку та інвалідів і в притулках для безпритульних. Президент вважає, що це зміцнить демократію та згуртованість суспільства.

"Саме зараз, коли терпимість до іншого способу життя та думки знижується, обов'язкова служба може стати особливо цінною. Людина виходитиме зі свого маленького світу, зустрічатиме інших людей, допомагатиме співгромадянам у важких ситуаціях. Це руйнуватиме забобони й зміцнюватиме почуття солідарності", - вважає Штайнмайєр.

Водночас президент заявив, що не вважає за розумне повернення військового обов'язку в Німеччині.

"Я був за військову службу, поки вона існувала. Тепер вона скасована, у нас інший бундесвер з абсолютно іншими структурами. Я не раджу знову починати дебати про повернення військового обов'язку", - сказав він.

Тим часом міністр у справах сім'ї ФРН Ліза Паус відкинула пропозицію Штайнмайєра.

"Нам слід зберегти свободу на особисте рішення за молодими людьми, які й так вже особливо постраждали при пандемії COVID-19 і однак виявили солідарність зі старшим поколінням. Добровільний внесок не повинен перетворюватися на обов'язок", - заявила представник партії "зелених".

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