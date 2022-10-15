Про це Кокс повідомив у коментарі журналістам, передає Укрінформ.

Він зауважив, що обіцяв рідним українських військовополонених зв'язатися з Червоним Хрестом, "щоб почути, що вони роблять, які у них проблеми та обговорити, чи є якийсь спосіб використати наші можливості.

"Я зустрінуся, сподіваюся, у найближчому майбутньому, з представником Червоного Хреста. Вони грають провідну роль, але якщо ми можемо бути чимось корисними, я, звичайно, зроблю все, що від мене залежить", - сказав президент ПАРЄ.

За його словами, робота Червоного Хреста дуже ускладнена, тому що досі співпраця з російської сторони була невдалою. "Існують міжнародні закони, згідно з якими Росія зобов'язана співпрацювати. Але проблема в тому, що нинішній режим у Кремлі не звертає особливої уваги на свої міжнародні зобов'язання", - констатував Кокс.

Водночас він висловив переконання, що російський режим буде притягнуто до відповідальності. "Женевські конвенції – це не просто заяви чи брошури, це - міжнародні документи, які мають обов'язкову юридичну силу. І з військовополоненими слід поводитися, не посягаючи на їхню людську гідність. Необхідно гарантувати, щоб вони могли зв'язатися з сім'ями, і треба дозволити Червоному Хресту їх відвідувати", - наголосив президент ПАРЄ.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав забезпечити негайний доступ до всіх військовополонених. В МКЧХ зазначили, що його групи готові відвідати Оленівську колонію та будь-яке інше місце утримання полонених.

Раніше Президент Володимир Зеленський розкритикував роботу МКЧХ та закликав організацію докласти зусиль, аби потрапити до колонії в Оленівці, де росіяни утримують українських полонених.

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