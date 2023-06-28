Президент Польщі Дуда прибув з неанонсованим візитом до Києва
У середу, 28 червня, президент Польщі Анджей Дуда з неанонсованим візитом відвідав Київ - він зустрінеться з Зеленським, аби провести переговори
Про це пише канцелярія Дуди.
Зазначається, що глави держав обговорять поточну ситуацію на фронті, загрозу росіян для ЗАЕС та підготовку до липневого саміту НАТО.
"Президент Анджей Дуда відвідав Київ. Переговори з президентом Зеленським пов'язані зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті, зокрема щодо загрози російського нападу на Запорізьку АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО", - йдеться у повідомленні.
- Окрім Дуди у середу, 28 червня, президент Литви Ґітанас Науседа також прибув з неоголошеним візитом до Києва.
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