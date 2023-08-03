Про це повідомляє телеграм-канал "Агентство", проаналізувавши дані сайту держзакупівель.

Найбільші підряди за останній місяць фірми Пригожина отримали на організацію гарячого харчування школярів у містах Московської області. Адміністрація Митищ заплатить 705 мільйонів рублів, а адміністрація Красногорська – 93 млн. Це свідчить про те, що групі компаній "кухаря Путіна" вдалося зберегти двох великих держзамовників у Підмосков'ї.

Продовжив співпрацювати з фірмами Пригожина та федеральний державний дитячий табір "Артек" – за харчування дітей у 2023 році він заплатить 260 мільйонів рублів.

Серед інших держзамовників послуг харчування у компаній голови ПВК Вагнера після заколоту виявилися також кілька лікарень Москви та Московської області.

Всі проаналізовані контракти укладені з цивільними держустановами. З інформацією про держконтракти на харчування військових на сайті держзакупівель ознайомитись неможливо, оскільки вони засекречені. Про те, що структури Пригожина постачають військовим харчуванням, раніше говорив сам засновник ПВК Вагнера, а також Володимир Путін.

Видання RTVI у перші 2 тижні після заколоту повідомляло, що пов'язані з Пригожиним компанії уклали держконтрактів на 1 мільярд рублів.

Контекст Продовження роботи держзамовників із компаніями, пов'язаними з Пригожиним, може свідчити про те, що держава зберегла схему фінансування операцій ПВК Вагнера в Африці через держконтракти. Те, що така схема існує, визнавав сам Пригожин у листі до Шойгу, опублікованому його пресслужбою 10 червня. Як писав засновник ПВК, проросійські проєкти в Африці, Сирії та інших арабських країнах фінансуються через держконтракти для групи компаній, якою управляє "Конкорд". З 2006 року через них пройшло 147 млрд. рублів, запевняв бізнесмен. Після заколоту Володимир Путін визнав, що влада фінансувала ПВК у тому числі через держконтракти на харчування військових. Таким чином ПВК заробило лише за один рік близько 80 мільярдів рублів, говорив Путін.

Всього з 2014 року до кінця 2022 року пов'язані з Пригожиним фірми, згідно з підрахунками газети The Wall Street Journal, отримали в Росії держконтрактів більш ніж на 5 млрд доларів (понад 400 млрд рублів). Телеведучий Дмитро Кисельов в ефірі програми "Вісті тижня" на "Росії 1" після заколоту називав ще більшу суму держконтрактів, отриманих фірмами Пригожина, - 1,7 трлн рублів.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Євгена Пригожина помітили на форумі "Росія-Африка" 27 липня - це перша публічна поява фінансиста ПВК Вагнера після заколоту.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.