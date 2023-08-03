Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Пригожин після заколоту отримав у РФ держконтрактів на 2 млрд рублів, - росЗМІ

Пригожин після заколоту отримав у РФ держконтрактів на 2 млрд рублів, - росЗМІ

3 серпня, 2023 четвер
19:43
Економіка путін пригожин

Компанії Пригожина через місяць після заколоту уклали держконтрактів не менш як на 2 млрд рублів – припускають, що прибутки йдуть на фінансування операцій в Африці

Про це повідомляє телеграм-канал "Агентство", проаналізувавши дані сайту держзакупівель.

Найбільші підряди за останній місяць фірми Пригожина отримали на організацію гарячого харчування школярів у містах Московської області. Адміністрація Митищ заплатить 705 мільйонів рублів, а адміністрація Красногорська – 93 млн. Це свідчить про те, що групі компаній "кухаря Путіна" вдалося зберегти двох великих держзамовників у Підмосков'ї.

Продовжив співпрацювати з фірмами Пригожина та федеральний державний дитячий табір "Артек" – за харчування дітей у 2023 році він заплатить 260 мільйонів рублів.

Серед інших держзамовників послуг харчування у компаній голови ПВК Вагнера після заколоту виявилися також кілька лікарень Москви та Московської області.

Всі проаналізовані контракти укладені з цивільними держустановами. З інформацією про держконтракти на харчування військових на сайті держзакупівель ознайомитись неможливо, оскільки вони засекречені. Про те, що структури Пригожина постачають військовим харчуванням, раніше говорив сам засновник ПВК Вагнера, а також Володимир Путін.

Видання RTVI у перші 2 тижні після заколоту повідомляло, що пов'язані з Пригожиним компанії уклали держконтрактів на 1 мільярд рублів.

Контекст Продовження роботи держзамовників із компаніями, пов'язаними з Пригожиним, може свідчити про те, що держава зберегла схему фінансування операцій ПВК Вагнера в Африці через держконтракти. Те, що така схема існує, визнавав сам Пригожин у листі до Шойгу, опублікованому його пресслужбою 10 червня. Як писав засновник ПВК, проросійські проєкти в Африці, Сирії та інших арабських країнах фінансуються через держконтракти для групи компаній, якою управляє "Конкорд". З 2006 року через них пройшло 147 млрд. рублів, запевняв бізнесмен. Після заколоту Володимир Путін визнав, що влада фінансувала ПВК у тому числі через держконтракти на харчування військових. Таким чином ПВК заробило лише за один рік близько 80 мільярдів рублів, говорив Путін.

Всього з 2014 року до кінця 2022 року пов'язані з Пригожиним фірми, згідно з підрахунками газети The Wall Street Journal, отримали в Росії держконтрактів більш ніж на 5 млрд доларів (понад 400 млрд рублів). Телеведучий Дмитро Кисельов в ефірі програми "Вісті тижня" на "Росії 1" після заколоту називав ще більшу суму держконтрактів, отриманих фірмами Пригожина, - 1,7 трлн рублів.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Євгена Пригожина помітили на форумі "Росія-Африка" 27 липня - це перша публічна поява фінансиста ПВК Вагнера після заколоту.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Африка
Заколот Вагнера
Читайте також:
Олександр Усик
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
На фото: ДБР
2 серпня, 2023 середа
Військовослужбовці-депутати Київради рік не з'являлися на військову службу: оголошено підозру екскомандиру, який їх відрядив
шенгенська віза шенген
1 серпня, 2023 вiвторок
Громадян України та інших країн з безвізом з 2024 року зобов'яжуть оформляти електронний дозвіл на в'їзд в ЄС
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
3 серпня
20:19
Польща
Польський міністр заявив, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня
20:16
Live
"Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій
"Діла" - "Ворскла": онлайн-трансляція матчу українців у Лізі конференцій
20:01
Майк Тайсон
Тайсон погодився готувати ексчемпіона UFC Нганну до бою з Ф'юрі
20:01
OPINION
Тетяна Мокріді
Як знайти себе після 50-ти
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 526 дня війни: українські розвідники отримали безпілотники-бомбери, на Закарпатті видобули першу сіль, а в Токмаку злетів у повітря ворожий склад боєприпасів
19:48
На фото: режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ
"Барбі" офіційно стала найкасовішою стрічкою, яку створила жінка
19:36
на фото: ЗСУ
Сили оборони стримують наступ РФ у районі Мар'їнки та Авдіївки, - Генштаб ЗСУ
19:26
санкції проти Росії
США ввели нові санкції проти наукових установ та громадян Росії
19:07
Гільдія режисерів США, страйк
Warner Bros Discovery попередив, що голлівудські страйки можуть вдарити по продуктивності
18:38
Окупанти
Унаслідок успішних українських атак кількість обстрілів противником зменшилася, - Сили оборони півдня
18:35
Оновлено
Нива Вінниця - Агробізнес, Кубок України
Кубок України: Результати усіх матчів 1/64 фіналу
18:26
Індія долучиться до зустрічі у Саудівській Аравії для обговорення української Формули миру
18:22
Ексклюзив
кавун
"Як би важко не було": фермери Херсонщини заявляють, що врожай кавунів є, хоч і не в довоєнних масштабах
18:15
Огляд
САУ "Богдана"
САУ "Богдана": як розробляли українську гаубицю і які її технічні характеристики
18:06
Обмеження у ВПК і синхронізація з заходами щодо РФ: ЄС вводить нові санкції проти Білорусі
18:05
Наталія Гуменюк
Гуменюк: Україна не причетна до атаки на корабель РФ у Чорному морі
18:05
OPINION
Валерій Пекар
Ідеал пересічного виборця - це совок з українською мовою
17:43
CoinPay
Українська криптоплатформа CoinPay заявила про закриття
17:21
Білорусь вертоліт
"Готові без вагань застосувати зброю": Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю
16:52
суддя Олексій Тандир
ДБР завершило розслідування у справі судді Тандира, підозрюваного в смертельній ДТП із нацгвардійцем
16:49
Порошенко привіз авторемонтні майстерні у бригаду, яка воює під Авдіївкою і Бахмутом
16:45
тюрма
У Росії почали масово вербувати на війну в Україні жінок у колоніях, - правозахисниця
16:44
Ексклюзив
Ворог намагається оточити Авдіївку, вдаючися до "м'ясних" штурмів, - Легіон Свободи
16:40
Microsoft
Microsoft: російські хакери причетні до фішингових атак десятків глобальних організацій через чати Teams
16:39
Аналітика
В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в Росії та Білорусі. Дослідження Youcontrol
16:32
Адвокати Костянтина Жеваго повідомляють про його непричетність до справи НАБУ про корупцію у Верховному Суді
16:31
Кремінь Тарас
Російська музика в публічному просторі: в Раді пропонують збільшити штрафи, мовний омбудсмен прокоментував
16:30
США китай
США занепокоєні закликами Китаю до контршпигунства за громадянами, – Reuters
16:14
Ексклюзив
Батальйон "Свобода": Ворог не полишає спроб атакувати на Бахмутському напрямку, в хід іде багато техніки
16:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Юрій Богданов
Україна - Польща: усі тертя слід розглядати у контексті сусідських виборів
15:51
Андрій Загданський
Режисер Загданський отримає "Золоту Дзиґу" за внесок у розвиток українського кіно
15:41
спека
Спека до +38 °C: Наталка Діденко про погоду на найближчі три дні
15:36
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
У консалтинговій групі "А-95" назвали прогнозовану ціну на пальне найближчими тижнями
15:21
Нацгвардія
Виписали собі майже 1 млн грн "бойових", не працюючи на фронті: керівництву навчального центру НГУ оголосили підозри
15:01
окупанти Маріуполь
МВС ідентифікувало понад 232 тис. воєнних злочинців і зрадників за час масштабної війни
15:00
Мавка
Названо дату національної прем'єри "Мавки" в онлайн-кінотеатрі
14:41
військовий шпиталь
Бойові медики на передовій зможуть робити переливання крові, але після підготовки МОЗ, - Маляр
14:10
Джо Байден
Байден закликав хунту в Нігері звільнити президента Базума
14:07
Ексклюзив
Федір Веніславський
Нардеп Веніславський пояснив, чому не можна проводити вибори під час воєнного стану
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV